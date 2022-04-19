علوم القاهرة في زيارة لوكالة الفضاء المصرية للتعرف على المعامل والمختبرات

نظمت اللجنة الثقافية بكلية العلوم جامعة القاهرة زيارة علمية ميدانية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لوكالة الفضاء المصرية، للتعرف على المعامل والمختبرات والنماذج المتواجدة بها، وأهدافها المستقبلية، والمشروعات الحالية لها، وما يتم تنفيذه حاليًا على أرض الواقع من أنشطة في مجال تكنولوجيا الفضاء وكل ما يخص الأقمار الصناعية.

جامعة القاهرة تواكب التطورات العالمية والمشروعات المستقبلية

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الجامعة على مواكبة التطورات العالمية والمشروعات المستقبلية لمصر الخاصة بالبرنامج الفضائي المصري، ودعم التوعية الثقافية في مجال تكنولوجيا الفضاء، وبناء أجيال تواكب التقدم التكنولوجي ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ووظائف المستقبل، مؤكدًا أهمية دور وكالة الفضاء المصرية في نشر ما يتعلق بعلوم الفضاء وتوطينها في مصر.

تكنولوجيا علوم الفضاء قاطرة التنمية ومن يمتلكها يمتلك أدوات التنمية

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن تكنولوجيا علوم الفضاء هي قاطرة التنمية في شتى المجالات ومن يمتلكها يمتلك أدوات التنمية في شتى ميادينها وأهمها الأمن القومي، مشيرًا إلى بدء الجامعة في إنشاء كلية ومركز أبحاث علوم وتكنولوجيا الفضاء بهدف مواكبة التطورات العالمية والمشاريع المستقبلية لمصر، والمساهمة في بناء القدرات والكوادر البشرية وتأهيل الكفاءات في علوم الفضاء الأساسية والاستشعار عن بُعد، وتخريج جيل من الباحثين يملك المعرفة والمهارات المتقدمة في مجالات علوم الفضاء ومشتقاتها.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم، إن زيارة وكالة الفضاء المصرية تمت من خلال اللجنة الثقافية بالكلية والتي ترأستها الدكتورة «تاي السيد»، مشيرًا إلى أن الزيارة أتاحت الفرصة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمشاهدة ومتابعة آخر التطورات الحادثة في مجال تكنولوجيا الفضاء، لافتًا إلى أنه تم عمل جولة داخل معامل الوكالة، منها مركز التجميع والتكامل والاختبار للأقمار الصناعية، ومعمل التأهيل الفضائي، والنموذج الهندسي، ومعمل مشروع الأقمار الصناعية التعليمية.