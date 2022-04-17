تنسيق الجامعات 2022.. إجراء الاختبارات المعرفية بعد توقفها لمدة عامين

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه من المقرر عودة إجراء الاختبارات المعرفية، وعدد من الامتحانات في اختبارات القدرات 2022، بعد أن جرى إلغاؤها خلال اختبارات عامي 2020 و2021، بسب أزمة كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من المرض، بجانب وجود عدد من المقترحات، بشأن تطبيق اختبارات القدرات ولأول مرة بكليات طب الأسنان، وإلغاء الاختبارات بكليات سياحة وفنادق، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحقق السلامة والوقاية لجميع الطلاب.

لا يوجد أي تغييرات في قواعد التنسيق المعمول بها

أوضحت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات لـ«الوطن»، أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، هو المنوط باتخاذ أي قرارات جديدة أو تغييرات بشأن التنسيق، وأنه حتى الآن، لا يوجد أي تغيرات في قواعد التنسيق المعمول بها، سواء في عدد رغبات التنسيق لكل طالب، أو قواعد التحويل أو موقع ومقر مكتب التنسيق.

الدراسة منتظمة في شهر رمضان 2022

وفي السياق ذاته، تنتظم اعمال الدراسة بالجامعات الحكومية والخاصة، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وكذلك أعمال امتحانات الميدتيرم لمتتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري.

وأكد الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدراسة منتظمة في شهر رمضان 2022 دون رصد أي مشكلات بشأنها، حتى الآن، وكذلك أعمال التطعيمات ضد فيروس كورونا كوفيد 19، لافتا إلى أن هناك متابعة لحظية للكليات بشأن الالتزام بتطبيق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري.