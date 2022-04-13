خطوة مهمة.. جامعة القاهرة تبحث منح درجات علمية مشتركة مع السوربون

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في مكتبه، وفدًا فرنسيًا رفيع المستوى، تقدمته البروفيسور كريستين نوليودوك رئيسة جامعة السوربون، لتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وحضر اللقاء نائب رئيس جامعة السوربون للعلاقات الدولية، ونائب رئيس جامعة السوربون المسؤول عن الشؤون القانونية والمالية، وممثل إدارة كلية الحقوق، والمسؤول الفرنسي عن برنامج معهد قانون الأعمال الدولية بمصر، والمنسق الفرنسي الحالي والسابق لحقوق السوربون، وملحق التعاون العلمي والأكاديمي بالسفارة الفرنسية في مصر.

ومن جامعة القاهرة حضر الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الهادي العوضي القائم بأعمال عميد كلية الحقوق، والدكتور طارق سرور مدير المعهد، والدكتور رجب طاجن وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا، والدكتور أسامة المليجي، والدكتور سامي عبد الباقي أعضاء مجلس الإدارة.

بحث التعاون الأكاديمي بين الجامعتين

بحث اللقاء سبل التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك بين الجامعتين في المجالات المختلفة في جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، ومنح شهادات جامعية مشتركة، والاهتمام بتدريس اللغة الفرنسية في جامعة القاهرة، وناقش توسيع نطاق التعاون بين جامعة القاهرة وجامعة السوربون، ودراسة إنشاء درجات علمية مزدوجة ومشتركة، لدعم العملية التعليمية والبحثية، إلى جانب تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وتناول اللقاء، بحث سبل تطوير التعاون بين كلية القانون بالسوربون وكلية الحقوق بجامعة القاهرة في شتى المجالات، من بينها: عقد مؤتمرات مشتركة وإشراف مشترك لرسائل الدكتوراه، وزيادة المنح للباحثين المصريين لفرنسا، وتفعيل اتفاقية تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين بين الكليتين، وتمكين أعضاء هيئة التدريس والباحثين من الاطلاع على كل الدوريات والمراجع القانونية بمكتبة السوربون.

واستعرض الدكتور الخشت، الاتفاقيات العلمية المشتركة مع كُبرى الجامعات الدولية المرموقة، لتوفير البرامج المختلفة التي تُلبي احتياجات السوق المصرية، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من البرامج المشتركة بين جامعة القاهرة وجامعات جورجيا، وكامبريدج، ومانشستر، وكولون، وشنجهاي جياوتونج وغيرها.

دعوة الخشت لزيارة جامعة السوربون

في ختام اللقاء، وجهت البروفيسور كريستين نوليودوك رئيسة جامعة السوربون، الدعوة للدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، لزيارة جامعة السوربون في باريس، كما عقد الوفد الفرنسي الاجتماع السنوي لمجلس التطوير بمعهد قانون الأعمال الدولية «فرع كلية الحقوق جامعة السوربون بمصر - قسم الدراسات القانونية باللغة الفرنسية»، الذي يمنح شهادة الليسانس في الحقوق من جامعة السوربون باريس1 ودرجة الميتريز Maîtrise في القانون الخاص، ودرجة الماجيستير في قانون الشركات تخصص القانون الدولي والأوربي للأعمال وليسانس حقوق القاهرة.

وزار الوفد الفرنسي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومقابلة الدكتور محمود السعيد عميد الكلية وإدارة الكلية في إطار تعزيز التعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وتم الاتفاق على مجموعة من المجالات التعليمية والبحثية ومنها إنشاء برامج دراسات عليا مزدوجة بين الجامعتين في تخصصات العلوم السياسية، والنوع والتنمية، وريادية الأعمال، والإحصاء التطبيقي.