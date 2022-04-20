الصحة توضح أهمية اللقاح لمواجهة كورونا ومتحوراته: جميع الأنواع فعالة ضده

استعرضت وزارة الصحة والسكان فوائد تلقي لقاح كورونا، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها، إن لقاح كورونا يقلل من خطر الإصابة بالفيروس، ويقلل من شدة الأعراض في حال الإصابة، كما أن اللقاح يعمل على حمايتك وحماية الآخرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وناشدت الوزارة المواطنين بأهمية الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 70% من المواطنين بنهاية العام الجاري للوصول إلى مناعة القطيع والسعي وراء تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ما هو أفضل لقاح لفيروس كورونا؟

وجددت وزارة الصحة والسكان نفيها لما أثير حول وجود لقاح أفضل من آخر، وقالت الوزارة إن كل اللقاحات المتوافرة على مستوى العالم أثبتت فعاليتها أمام فيروس كورونا ومتحوراته التي تظهر من وقت إلى الآخر، مشيرة إلى أن اللقاحات الموجودة لا تختلف عن بعضها البعض، فكل لقاح مخصص لفئات معينة وله نسبة لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته وفقا للشركة المنتجة له.

الأعراض الجانبية للقاحات كورونا

وطمأنت الوزارة المواطنين بالنسبة للأعراض الجانبية للقاحات كورونا، وقالت إن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا تتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسيرا في العضلات وإحساس بالتعب والجسم، لافتة إلى أن الأعراض الجانبية تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.

وأكدت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في مصر لحظة بلحظة، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية، وطلبت من المواطنين التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من خلال مصادرها الرسمية.