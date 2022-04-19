مواصفات أحدث موديلات سيارة HS الرياضية في السوق المصرية من MG

طرحت MG أحدث موديلات سيارة HS في السوق المصرية، التي تعد إضافة حقيقية لمحفظة سيارات الشركة في السوق المصرية، حيث يقدم طراز السيارة الطابع الرياضي في هذه الفئة متعددة الاستخداماتSUV.

وتوفر HS تجربة قيادة استثنائية مستوحاة من مفهوم تصميم سيارة X-Motion التجريبية المثير للإعجاب، بالإضافة إلى تصميم جذاب ومميز للشبكة الأمامية، وحواف رياضية للسيارة.

تمثل HS السيارة الرياضية كما يجب أن تكون والتي تعد أول سيارة بنظام الدفع الخلفي وتقدم خصائص السيارة الرياضية الحقيقية وبسعر مناسب، بدايةً من زر Super Sport الذي يمكّن السائق من الاستمتاع بإمكانات وأداء القيادة الرياضية الفائقة، وفق الموقع الرسمي للشركة.

64 لونا لتغيير إضاءة المقصورة الداخلية

ويستطيع السائق أيضاً تغيير إضاءة المقصورة الداخلية للسيارة من خلال 64 لون إضاءة محيطة مما يعطي السائق إحساسا بالتميز والتفرد. كما تتميز السيارة بشاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، بينما تضفي المقاعد الرياضية المغطاة بالجلد مع تطعيمات من الألكانتارا الإحساس بقيادة سيارة رياضية؛ مما يعطي السائق انطباع أنه في حلبة السباق، لتضع هذه المواصفات MGHS في المقدمة وتميزها عن السيارات المنافسة لفئتها.

تتميز MG بقدرتها على تقديم سيارات تدمج بين الابتكار والتكنولوجيا والسعر المناسب، حيث تحرص العلامة التجارية دائمًا على تقديم فئات وطرازات جديدة لتلبية احتياجات ومتطلبات السوق. وتشمل سيارة HS خبرات MG في صناعة السيارات لتمزج الراحة والفخامة بالسلامة.

HS خيار مثالي لمحبي الحركة

تعد سيارة HS الخيار المثالي لمحبي الحركة للانطلاق على الطريق وذلك من خلال محرك تربو عالي الكفاءة بسعة 1.5 لتر وقوة 169 @ 5600 حصان وناقل حركة بـ 7 سرعات. لن تخيب MG الآمال عندما يتعلق الأمر بمعايير الأمان والسلامة المطلقة، فقد حصلت على تصنيف 5 نجوم لتقييم درجة الأمان وفقاً لمعيار Euro N-Cap، وهو أعلى تصنيف يمكن الحصول عليه. تأتي سيارة HS مزودة ب6 وسائد هوائية؛ 2 جانبين، 2 أماميين، و2 ستائر، ونظام تثبيت السرعة، وإيقاف المحرك، والتعليق التلقائي، والتحكم في مساعدة بدء التشغيل على المرتفعات، وفرامل الانتظار الكهربائية، نظام تحذير من حركة المرور الخلفية، وكاميرا الرؤية الخلفية، نظام مراقبة النقطة العمياء الخلفية، نظام التحذير من تغيير المسار، نظام تحذير فتح الباب، برنامج الثبات الإلكتروني (ESP)، نظام مراقبة ضغط الإطارات، بالإضافة إلى مانع تشغيل المحرك لحماية السيارة من محاولات السرقة. تعد HS الخيار الأمثل للعائلات أثناء التنقل كونها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، حيث يحافظ نظام ISOFIX الخلفي المخصص للأطفال على سلامة طفلك في رحلة خالية من القلق بالإضافة إلى صندوق أمتعة بمساحة مناسبة لجميع احتياجات الأسرة.

تأتي السيارة الرياضية الفاخرة بأربعة ألوان مميزة وهي الأسود والأزرق والأحمر والأبيض. كما توفر MG أيضًا لمحبي نادي ليفربول لكرة القدم إصدارًا خاصًا من HS يتضمن ديكورات داخلية باللون الأحمر الذي يعتبر اللون الأساسي لناديهم المفضل.