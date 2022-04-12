انخفاض مبيعات السيارات في الصين خلال مارس.. تعرف على السبب

أعلنت جمعية مصنعي السيارات الصينية عن انخفاض مبيعات السيارات في جمهورية الصين الشعبية، أكبر دولة في العالم من حيث المبيعات، عن انخفاض المبيعات خلال مارس الماضي بسبب قيود فيروس كورونا التي فرضتها الحكومة الصينية لكبح تفشي هذا الفيروس اللعين.

وكشفت الجمعية في بيانها الصحفي للإعلان عن النتائج الشهرية لمبيعات السيارات في الصين، عن انخفاض بنسبة 12% خلال مارس الماضي من عام 2022 بعد أن أعلنت الحكومة الصينية عن غلق العديد من المنشآت لاحتواء متحور «أوميكرون» شديد العدوي، في مقاطعة شنغهاي التي تضم العديد من مصانع السيارات.

تراجع المبيعات في أكبر سوق سيارات في العالم إلى 2.23 مليون سيارة في العالم

وأظهرت البيانات أن المبيعات تراجعت في أكبر سوق سيارات في العالم إلى 2.23 مليون سيارة خلال مارس الماضي 2022، وهو أول انخفاض في ثلاثة أشهر، مع تناقض بشكل حاد مع قفزة في المبيعات خلال فبراير الماضي بنسبة 19%، وكان هذا بسبب الاغلاقات العديدة في البلاد، وفقاً لبيان جمعية مصنعي السيارات الصينية.

وعلقت شركة تيسلا الأمريكية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية عمليات الانتاج في مصنعها بشنغهاي منذ 28 مارس، بعد أن أعلنت الحكومة الصينية عن التدابير الجديدة والصارمة لكبح تفشي فيروس كورونا في متحوره الجديد «أوميكرون».

وتم تعليق المشاريع المشتركة بين شركتي فولكس فاجن وتويوتا موتورز مع شركائهم الصينيين في مقاطعة "تشانغتشون" عاصمة "جيلين" منذ منتصف مارس الماضي.

مسئول بجمعية مصنعي السيارات الصينية: «الوضع الوبائي الأخير كان شديد الخطورة»

وعلق تشين شيهوا نائب الأمين العام لجمعية مصنعي السيارات الصينية، قائلا: «الوضع الوبائي الأخير كان شديد الخطورة، وبالتالي الأرقام في مارس لم تكن جيدة للغاية، ولا نشهد حالياً تحسناً كبيراً في أبريل».

وأضاف أن شركات صناعة السيارات في الصين تضغط على الحكومة الصينية لاتخاذ تدابير وإجراءات داعمة مثل التخفيضات في ضريبة شراء السيارات.