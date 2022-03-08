MG تكتسح سوق السيارات المستوردة في 2021 وتحتل المركز الثاني في تصنيفات مصر

أعلن وكيل سيارات MG في مصر، اعتماد خطط التسويق والمبيعات، وخدمات ما بعد البيع، الخاصة بالعلامة التجارية للسيارة MG للعام الجديد 2022، لتستمر في زيادة مراكز خدمات الصيانة، وما بعد البيع، بأكثر من 50% في عام 2021، ليصل عددها الى 21 مركزًا لخدمات ما بعد البيع، حيث جرى خلال عام 2021، افتتاح 7 مراكز جديدة، منها 3 في محافظات القاهرة الكبرى، ومركز واحد بكل من المنصورة، شرم الشيخ، الغردقة، والإسماعيلية، بالإضافة إلى زيادة عدد الباكيات في مراكز الخدمة الموجودة بالفعل.

كما حققت MG، معدلات نمو مرتفعة في مبيعات قطع الغيار خلال العام الماضى، وزادت معدلات البيع 5 أضعاف المعدلات السابقة بنسبة قدرها 269%، وهو ما يعود الى جهود الشركة في توفير قطع الغيار الخاصة بالطرازات المختلفة لـMG بمختلف أنواعها بنسبة 95% من أجمالي القطع الخاصة بها، وتوافر تلك القطع في كل مراكز الخدمة الخاصة بها.

سيارات MG تحقق معدلات نمو على المستوى العام

وشهدت سيارات MG معدلات نمو على المستوى العام بالسوق المصري، بشكل جعلها أكبر العلامات التجارية نموا على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي عزز اليه، تنوع الطرازات الخاصة بها لتناسب كافة الأذواق وتلبى احتياجات العملاء، بالإضافة الى زيادة تدفق السيارات إلى مراكز الخدمة لدى MG بأكثر من ضعف العدد عن عام 2020، كما بلغت معدلات المبيعات 23،600 سيارة بزيادة أكثر من 56٪ في مبيعات TTL عن العام قبل الماضي 2020.

كما حققت MG نجاحا على مستوى تصنيفات السوق المصري على مدار السنوات الثلاث الماضية، جعلها تقفز من المركز الـ 28 إلى المركز الـ14 عام 2019، ومنها الى المركز الخامس عام 2020 وصولا الى التصنيف الأخير عام 2021 بين المركزين الأول والثاني حتى الربع الأخير والذي استقر بالمركز الثاني.

إطلاق طرازين جديدين لـMG

كما أكد فريق MG، أن ما تحقق من إنجازات للعلامة التجارية صاحبة المركز 2 على مستوى تصنيفات السوق المصري، يعود الى ثقة العملاء في سيارات MG التي تلبي احتياجاتهم ورغابتاهم ليس على مستوى الأسعار وحسب ولكن أيضا على مستوى المواصفات الفنية، والامكانيات العديدة التي تتمتع بها MG والتي جعل منها السيارة المفضلة للمستهلك المصري، لافتا الى ان خدمات ما بعد البيع ضمن العوامل التى ساعدت على تحقيق تلك المعدلات المرتفعة على مستوى المبيعات وخدمات ما بعد البيع، والتي تجعل MG هي الاختيار الأنسب بالسوق المصري.

وأضاف الفريق، أن MG لديها خطط كبيرة وموسعة لعام 2022، الذي سيشهد إطلاق طرازين جديدين لـMG لأول مرة بالسوق المصري، بمزايا ومواصفات جديدة تليق باسم MG وبالمستهلك المصري الذي ينتظر كل جديد للسيارة الأشهر في مصر، فضلا عن استمرار MG بالتوسع في افتتاح صالات العرض الجديد، ومراكز خدمات ما بعد البيع، مع التركيز بشكل أساسي على المواقع التي لم يتم تغطيتها حتى الآن، والتوسع أيضا في مواقع مراكز الخدمة التي ستكون في الاسكندرية، دمياط، كفر الشيخ، المحلة، والأقصر، مع عزمنا على بدء اعتماد خططنا للتحول الرقمي على مستوى كل الخدمات التي نقدمها لتسهيل الوصول الى العملاء، وإتاحة تجارب عملية أسهل وأسرع لهم في كل ما نقدمه سواء خدمات البيع أو ما بعدها.