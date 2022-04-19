صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ5.9% في 2022

أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعات إيجابية للاقتصاد المصري خلال العام الجاري 2022، رغم التداعيات السلبية للحرب الروسية في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي في الوقت الذي خفض الصندوق من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي.

وتوقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 5.9% خلال العام الجاري الاقتصاد المصري خلال العام الجاري، إلى 5.9% إلى جانب قدرة الناتج المحلي الإجمالي المصري؛ لتحقيق معدل نمو بنحو 5% في نهاية العام المقبل 2023.

وأكد صندوق النقد، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم عبر موقعه الرسمي بمناسبة انعقاد اجتماعات الربيع، بحضور مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، تراجع الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري بنحو 0.8% ليسجل 3.6% مع نهاية 2022.

قوة الاقتصاد المصري قبل اندلاع الحرب الروسية

وأكدت بيتيا كوفا بروكس، نائب مدير قسم البحوث الاقتصادية بصندوق النقد الدولي، على أن قوة الاقتصاد المصري قبل اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية كانت سبب رئيسي في التوقعات الإيجابية المقدرة للاقتصاد المصري خلال العام الجاري، لافتة إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ نحو 9% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021-2022، قائلة: ذلك قبل اندلاع الحرب الروسية في كييف في مؤتمر صحفي عقدته على هامش الاجتماعات وفقا لموقع صندوق النقد الدولي على الإنترنت.

تقديرات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري

وارتفعت تقديرات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري بنحو 0.3 % مقارنة بتقديراته السابقة عن الاقتصاد المصري في شهر يناير الماضي التي توقع حينها ارتفاع معدل نمو الاقتصاد إلى نحو 5.6% عندما أكدت جيتا جوبيناث، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في الصندوق، في شهر يناير الماضي التوقعات الإيجابية ترتكز على قدرة الحكومة المصرية على التعامل مع جائحة كورونا التي ضربت العالم منذ نهاية عام 2019 وحتى الآن، مؤكدة على التعامل الجيد لمصر في إدارة الجائحة العالمية ثم المتحور أوميكرون، مشيرة إلى أن مصر هي الدولة الوحيد من بين الدول المستوردة للنفط، التي حققت نمو إيجابي نتيجة إدراة حكومتها الجيدة للتداعيات السلبية للجائحة.