«مدبولي»: التعاون مع صندوق النقد الدولي شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية تحرص بشكل مستمر على الحماية الاجتماعية، وتضعه في اعتبارها، بحيث تمتص الدولة جزءً من هذه الصدمات، موضحًا: "لازم المواطن يتحمل جزء من الصدمات، لا يمكن كدولة مهما كانت إمكانياتها تتحمل كل التكلفة، لأن هذا الأمر على المدى المتوسط قد يؤدي إلى مشكلات مالية واقتصادية كبيرة".

وأضاف مدبولي في كلمته عقب افتتاح معرض أهلا رمضان: "مصر حققت مكاسب كبيرة جدا من برنامج الاصلاح الاقتصادي، وبسببه فإننا صامدون في هذه الفترة ومستمرون في التنمية، وبالطبع فإن هناك تأثيرات سلبية تعرضنا لها مثل كل دول العالم".

وتابع: "نتحسب الظروف دائما، ونضع الحفاظ على مكاسب الإصلاح الاقتصادي نصب أعيننا، حتى تستمر الدولة المصرية في معدلات النمو الإيجابي، ونتواصل مع صندوق النقد الدولي لعمل برنامج جديد، وعلاقتنا مع الصندوق بدأت عام 2016 حتى يونيو الماضي في برنامجين، البرنامج الاول هو الإصلاح الاقتصادي وانتهى عام 2019، ثم عدنا مرة أخرى في ظل جائحة كورونا وتعاوننا مع صندوق النقد الدولي وعملنا برنامج ثاني من يونيو 2020 حتى يونيو 2021 حتى نحافظ على استقرار النمو، لأن ميزة البرامج بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ، أن الصندوق مؤسسة عالمية ينظر العالم كله إليها ويثق فيها، وبالتالي فإن التعاون معه شهادة نجاح للاقتصاد المصري".

وشدد، على أن مصر ليست بمعزل عن العام، لكنها جزء منه، وبالتالي، فإن كل المؤسسات الدولية أشادت بالاقتصاد المصري، وهو ما يعني رسالة ثقة للعالم كله والمستثمرين الخارجيين أن مصر ناجحة وصامدة وتسير في المسار الصحيح.