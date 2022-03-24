«مدبولي» عن مشاورات الدولة مع صندوق النقد: لن نحمل المواطن أعباء جديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ برنامج التعاون الثاني بين مصر وصندوق النقد الدولي، انتهى في يونيو الماضي، مُعلنا بدء مشاورات مع الصندوق حول برنامج إصلاح اقتصادي جديد.

من مصلحة مصر في ظل الظروف العالمية التعاون مع الصندوق

وأضاف أن من مصلحة مصر في ظل الظروف العالمية التعاون مع الصندوق: «حتى قبل بداية الأزمة الروسية الأوكرانية كنا متوافقين مع الصندوق على أن يكون برنامج دعم فني فقط، ولم يكن هناك أي احتياج لموارد تمويلية، وكنا نرغب في استمرار تحقيق مستهدفاتنا فيما يخص عجز الموازنة ونمو الاقتصاد وخلق فرص عمل وتشجيع القطاع الخاص».

وأضاف مدبولي في كلمته عقب افتتاح معرض أهلا رمضان، اليوم: «في إطار تخطيطنا وتحسبنا لطول أمد النزاع الروسي الأوكراني، طلبنا من الصندوق احتمال وجود مكون تمويلي وقتما تحتاجه مصر عندما تقتضي الظروف هذا الأمر».

نسعى للحفاظ على مكاسبنا واستمرار نجاح الاقتصاد المصري

وتابع: «نظرة المواطن البسيط، إننا لو عملنا برنامج مع الصندوق إننا هنحمله أعباء ونعمله مشكلات، لكن ما حدث في مصر هو العكس، ففي البرنامج الأول نفذنا الإصلاحات الكبرى، والبرنامج الثاني والبرنامج الثالث يستهدفان الحفاظ على مكاسبنا واستمرار نجاح الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود والاستمرار في النمو».

وأشار، إلى أن عدد سكان الدولة المصرية يزيد بواقع 2 مليون نسمة سنويا خلال آخر 10 سنوات في المتوسط، وبالتالي فإننا يجب علينا إتاحة مليون فرصة عمل سنويا على الأقل وخلق فرص العمل تحدي وعبء هائل على الدولة، وبالتالي فنحن قادرون في الفترة المقبلة على الاستمرار في التنمية.