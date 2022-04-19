تجديد حبس طفل متهم بقتل زميله بـ«عنق زجاجة» بسبب فتاة في دار السلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس طفل 14 عاما، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه في مقتل زميله خلال مشاجرة عنيفة، بسبب خلاف علي فتاة، بمنطقة دار السلام، كما أمرت بعرض المتهم علي مصلحة الطب الشرعي لتحليل المخدرات لبيان تعاطيه أو من عدمه.

بداية الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة حينما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد شوارع منطقة دار السلام، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة طفل عمره 15 عامًا، وتبين أنه لقى مصرعه في مشاجرة مع طفل آخر أقدم فيها المتهم على طعن المتوفى بسن زجاجة مدبب ولاذ بالفرار.

التحريات: المجني عليه والمتهم أصدقاء

وأكدت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة صديقه بسبب خلافات بينهما على فتاة، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام وبإعداد الأكمنة الازمة، أمكن ضبطه.

جريمة بسبب فتاة

وروى أحد شهود العيان لـ"الوطن" بأن طفلان أصدقاء لايتجاوز اعمارهم ال 14 عام اختلفو على فتاة في نفس عمرهم ودار بينهم مشدة كلامية وتصاعدت حتى دار اشتباك بالايدى مما دفع المتهم "محمد. ن" بحمل زجاجة من الارض بها سن مدبب وجهها للاخر المجني عليه "أحمد. د" الشهير بدربكة طعنة اودت بحياته ولاذ بالفرار ولكن القي القبض عليه بعدها بساعات قليلة