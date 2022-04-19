مخاوف في تل أبيب من سفر الإسرائيليين إلى مونديال قطر: «خطر»

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، عن تحذيرات إسرائيلية من السفر إلى قطر ضمن فعاليات مونديال 2022 المقرر إقامتها في شهر نوفمبر المقبل بسبب مخاوف وتهديدات أمنية قد تحدث.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية، فإن هناك عددًا كبيرًا من الإسرائيليين اشتروا بالفعل تذاكر حضور المباريات في مونديال قطر 2022، ويقدر عددهم بنحو 15 ألف، فيما تتوقع الوكالات السياحية الرياضية أن ما يقرب من 30 ألف إسرائيلي ينوون السفر إلى قطر لمشاهدة المباريات.

غياب الترتيبات الأمنية

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن هناك مخاوف أمنية إسرائيلية تتزايد تجاه تعرض إسرائيليين لأضرار في قطر لعدم وجود ترتيبات أمنية بين إسرائيل وقطر، لعدم وجود علاقات رسمية بين البلدين، والتي يتم من خلالها تنفيذ تلك الترتيبات الأمنية.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى السياسة القطرية الداعمة لحركة «حماس» في قطاع غزة، بالإضافة إلى توقعات بحضور إيرانيين لمشاهدة المباريات، وهذا يشكل خطرًا على الإسرائيليين الموجودين في قطر.

تحديات أمنية

ونقلت عن مصدر إسرائيلي بأن هذا يعد تحديًا أمنيًا ليس بالبسيط، ويستوجب تعاون السلطات القطرية، لافتة إلى أنه أمر «غير مضمون»، ويعتبر تحد من الدرجة الأولى.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن الكثير من الإسرائيليين سيكونون هناك، وهذا أمر لم يحدث من قبل مع بلد علاقاته غير مستقرة مع تل أبيب، مستطردًا أن الآمال تتعلق هنا برغبة القطريين في إرضاء منظمي المونديال، مشيرًا إلى أنه لم يجري الاتفاق على الأمور كما يجب بشأن الاعتبارات الأمنية، لافتًا إلى أنه قد تكون هناك توصيات بتجنب السفير إلى هناك.

ولفت التقرير الإسرائيلي إلى أن هيئة مكافحة الإرهاب توصي بالفعل بتجنب السفر، في ظل «عداء الشارع القطري لإسرائيل»، مشيرًا إلى أن هناك عناصر متطرفة قد تشكل خطرًا على سلامة الإسرائيليين.

ومن بين الأمور التي تحدث عنها التقرير الإسرائيلي، فإن القرب الجغرافي بين قطر وإيران يشير إلى أن هناك الكثير من الإيرانيين سينتقلون إلى قطر لحضور مباريات المونديال، ما يشكل خطرًا بسبب إقامتهم في أماكن متقاربة.