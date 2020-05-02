إصابة سفير مونديال قطر 2022 بفيروس كورونا

أكد اللاعب القطري الدولي السابق والسفير الحالي لمونديال قطر 2022 لكرة القدم، عادل خميس أنه مصاب بفيروس كورونا، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأعلن الرياضي القطري أنه تجاوز المرحلة الصعبة من المرض بعد خضوعه للعلاج، مشيرا إلى تحسن حالته الصحية.

وقال خميس إنه يقضي فترة الحجر الصحي في أحد الأماكن المخصصة لذلك في العاصمة القطرية الدوحة.

وكتبت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وهي الجهة المسؤولة عن مشروعات ومبادرات كأس العالم 2022 على صفحتها في تويتر: "نتمنى السلامة لسفير اللجنة العليا ونجم الكرة القطرية الذي تم تشخيصه بفيروس كورونا المستجد. كما نتمنى الشفاء لجميع المصابين".