السيسي يعزي رئيس جنوب أفريقيا في ضحايا الفيضانات: مستعدون لتقديم العون لكم

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.

الرئيس يعزي نظيره الجنوب أفريقي

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تقدم بخالص العزاء إلى رئيس جنوب أفريقيا في ضحايا الفيضانات التي ضربت مدينة دیربان مؤخراً، والتي خلفت العديد من الخسائر في الأرواح والممتلكات.

وأعرب الرئيس عن صادق التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً الثقة الكاملة في قدرة حكومة وشعب جنوب أفريقيا على مواجهة تداعيات تلك الفيضانات، ومساندة مصر ووقوفها إلى جانب الأشقاء في جنوب أفريقيا في تلك الظروف الصعبة، مع الاستعداد لتقديم العون والمساعدة التي قد تحتاجها جنوب افريقيا في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المتواصلة.

رئيس جنوب أفريقيا: نثمن دور مصر الأفريقي

وأعرب الرئيس رامافوزا عن شكره وتقديره العميق للرئيس على هذه اللفتة الأخوية الكريمة، والتي تؤكد حرص مصر حكومةً وشعباً على تعزيز مبادئ الأخوة والتضامن والمساندة بين الأشقاء، وبما يتسق مع العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين والتي تعتز بها وتقدرها جنوب أفريقيا.

وأكد رئيس جنوب أفريقيا حرص بلاده على تفعيل وتطوير التعاون الثنائي مع مصر، خاصةً في ظل الدور المصري الفاعل على الساحة الأفريقية والجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد، والتي من شأنها أن تحقق تطلعات شعوب القارة نحو الاستقرار والتنمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول استعراض سبل مواصلة الزخم القائم في العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين في مختلف مجالات التعاون الثنائي، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وكذا مناقشة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على القارة الأفريقية.