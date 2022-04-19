أسامة الأزهري: استلهمت عنوان كتابي من كلمة للرئيس السيسي

فوجئ أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشؤون الدينية، بسؤال من أحد الحاضرين، عن طبيعة عمله كمستشار لرئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وعن أبرز المسائل التي يستشيره فيها رئيس الجمهورية، في فعاليات الملتقى الثقافي بمركز الهناجر للفنون خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، والذي شارك فيه الأزهري، والأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وأدارت الملتقى الدكتورة ناهد عبدالحميد مؤسس الملتقى.

دراسة الشخصية المصرية لسنوات

وعقب أسامة الأزهري على السؤال: «لي شرف أن أكون مهتما بدراسة الشخصية المصرية على مدى سنوات مضت، وألفت كتاب الشخصية المصرية.. خطوات على طريق استعادة الثقة».

وأضاف الأزهري أن الكتاب عصارة تأمل في العديد من الكتابات التى تناول دراسة وتحليل الشخصية المصرية، بدءا من كتاب «شخصية مصر» للدكتور جمال حمدان، مروروا بكتاب «ماذا حدث للمصريين في خمسين عاما» للدكتور جلال أمين، وكتاب «تشريح الشخصية المصرية» للدكتور أحمد عكاشة، وكتاب «الأعمدة السبعة للشخصية المصرية» لميلاد حنا وغيرها.

كتاب الشخصية المصرية.. خطوات على طريق استعادة الثقة»

وتابع: «عكفت فترة لهضم هذه الكتابات استخلصت منها جميعا كتابي الشخصية المصرية.. خطوات على طريق استعادة الثقة، وأن الإنسان المصري بمكونه الحضاري والثقافي المتنوع والفريد استطاع أن يمتلئ بالوعي والإدراك بما يراد بهذا البلد من ضرر وإساءة وتشويه، ولذلك فقد فقد استطاع الإنسان المصري أن يكون شديد الحذر والوعي من أي محاولة ضد أي إساءة لهذا البلد أو بذر بذور الفرقة بين المسلم والمسيحي أبناء هذا البلد الواحد».

وفي رده عن سؤال طبيعة عمله مستشارا للشؤون الدينية مع الرئيس السيسي، قال «الأزهري» إنه يكفي أن يقول إن هذا الكتاب الذي تحدث عنه استلهم الجزء الثاني من عنوانه وجملة «استعادة الثقة» هذه كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنا أخذت الكلمة وضمنتها عنوان كتابي.