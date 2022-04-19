أحمد صلاح حسني: أشجع الأهلي بالوراثة.. وأعشق ميسي ومنتخب إيطاليا

كشف الفنان أحمد صلاح حسني، عن ميوله الرياضية خلال استضافته في برنامج «جون مشترك»، الذي يُعرض طوال شهر رمضان، على راديو «9090» ويقدمه كريم خطاب، إذ دار الحوار حول الانتماء الكروي، واللاعب المفضل، وطقوس مشاهدة المباريات في الطفولة وبعد النجومية، وكشف «حسني»، أنه يُشجع النادي الأهلي بالوراثة، إذ كان والده لاعبًا ومديرًا للكرة في الأهلي، كما أنه لعب كثيرًا في الأهلي وشجع أيضًا النادي الأحمر.

حسني: أول مباراة حضرها في الإستاد كانت اعتزال محمود الخطيب

وأضاف «حسني»، أن أول مباراة كرة قدم يحضرها في الاستاد كانت مباراة اعتزال محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وكان هو والجميع يبكون بشدة، « كان بالنسبة لينا قصة كبيرة، وأنا رأيت تفاصيل مباراة الاعتزال وشوفته وهو يغير ملابسه»، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه يشجع فريقي إنتر ميلان وبرشلونة بجنون، إذ أنه مشجع قديم للبرسا منذ أيام كرويف، فضلًا عن إعجابه للغاية بأداء المنتخب الإيطالي ويشجعه باستمرار.

أفضل لاعب محلي بالنسبة لي عمرو السولية

وأشار الفنان أحمد صلاح حسني، إلى أفضل لاعب محلي بالنسبة له حاليًا هو عمرو السولية، كما أنه يُحب محمد الشناوي ويعتبره من أبرز حراس المرمى المميزين، كما يُحب حسام حسن، ومن المعلقين حفيظ دراجي، ومن المحللين حازم إمام والدكتور طه إسماعيل، «أنا عاشق أيضا لليونيل ميسي للأبد عن كريستيانو رونالدو، وأحب يورجن كلوب كمدرب، وعاشق لرونالدينيو عن زيدان».

شاهدت مباراة الـ 6-1 من أرض الاستاد

وعن آخر مرة ذهب فيها الاستاد كمشجع، ذكر الفنان أحمد صلاح حسني، أنها كانت مباراة الأهلي والزمالك، التي انتهت بفوز الأول بـ 6-1، وكان يومها قادمًا من بلجيكا وذهب للاستاد مع أحد أصدقائه الذي انتظره في المطار، «صديقي ده كان مجنون بالأهلي، وكان من أكثر المرات الممتعة التي حضرتها، وأخذني معه تفاؤلا ولا أشاهد الأهلي إلا ويكسب وكانت مباراة ممتعة بالطبع».