أحمد صلاح حسني: شغلي مع حماقي ممتع ولحنت للهضبة في بدياتي (فيديو)

أشعل الفنان أحمد صلاح حسني، استديو برنامج «سهرانين»، بغناء أغنية «مش قادر أنسى»، بمشاركة المطربة المغربية إيمان الشميطي، كما فاجأه الفنان أمير كرارة، مقدم البرنامج بعرض فيديو له أثناء غنائه على أنغام الجيتار.

وكشف «حسني »، خلال لقاء ببرنامج «سهرانين»، على شاشة قناة «ON»، الجمعة، كواليس يعلنها لأول مرة عن أغنية «مش قادر أنسى» للمطرب محمد حماقي، موضحا أنه كان مشغول في التصوير، بينما «حماقي» كان مشغولا في تحضيرات ألبومه، ولم يستطعا أن يتقابلا: «صادف يوم خلصت فيه تصوير بدري، وهو كان موجود في الاستديو، وقالي عدي عليا، وساعتها مكنش فيه أمل نعمل أغنية مع بعض».

الأغنية بتضحك وأول جملة فيها طلعت في ساعتها

أفاد أحمد صلاح حسني، بأنه شعر فور سماعه بداية الأغنية بأنها تضحك: «قالي أنا عامل جملة بس مش عارف أعملها دخول، وأول لما سمعتها حسيتها أغنية بتضحك، كلامها فيه دراما وشجن وحب ومش هتيأس لما تسمعها، وأول جملة في الأغنية طلعت في ساعتها، وخدت المايك وقولت الأغنية من أول مرة وخرجت، راح حماقي دخل مغنيها».

ولفت إلى أن أمير طعيمة كتب الأغنية في أيام معدودة، وأنهم يتعاملون كالأصدقاء: «بعد ما سمعنا الأغنية بعتناها لأمير طعيمة، ومفيش 3 أو 4 أيام لقيناه كاتب الأغنية، الأغنية دي قرفتها حلوة وماشية، وكنا بنشتغل كأننا أصحاب مش ده ملحن والتاني موزع ودة مطرب، إحنا أصحاب».

شغلي مع «حماقي» ممتع ولحنت للهضبة في بدايتي

أوضح أحمد صلاح حسني، أنه تعاون مع محمد حماقي في العديد من الأغاني، «عملنا كتير، فيه ألبوم عملت فيه 5 أغاني لحماقي، شغلي معاه ممتع، هو صديق وصاحبي جدًا، وشبه بعض شوية، وبنفكر زي بعض، ومش بنتوه في المزيكا، والجمل اللحنية مش بنختلف عليها».

وعن عمله مع الهضبة عمرو دياب، قال: «كنت لسه في بداية فكرة التلحين، ولقيت أمير طعيمة بيكلمنى وبيقولى أغنيتك لحنها عاجب الهضبة، اللي هي أغنية (أنا معاك برتاح)، وراح قالي خد كلم الهضبة، وبعد ما كلمني قالي سمعهانى كده، لأن الأغنية خطيرة في التليفون، وتعالى اقعد معانا، وأنت جاى سمعهالى، وعجبته جدا، وعقبال لما روحت لقيتهم بدأوا يوزعوها».