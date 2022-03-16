«أحمد صلاح حسني» يحتفل بعيد الأم مع محاربات السرطان في مستشفى «بهية»

تفقد الفنان أحمد صلاح حسنى، أقسام مؤسسة «بهية»، للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان بمدينة الشيخ زايد، على هامش زيارته للمؤسسة لتقديم الدعم النفسي والاحتفال مع النزيلات، تزامنا مع فاعليات المؤسسة بعيد الأم.

وتفقد الفنان آخر ما وصلت إليه أعمال الإنشاءات على أرض الواقع فضلا عن مشاهدته عدة فيديوهات تعريفية وعرضا تفصيليا عن قصة إنشاء «بهية»، وما تقدمه من خدمات نوعية من كشف مبكر وعلاج دوائي ودعم نفسى لكل السيدات في كافة محافظات مصر دون أي تفرقة.

أحمد صلاح حسني يقدم الدعم لمحاربات «بهية»

وحرص أحمد صلاح حسني على لقاء المحاربات للمرض والتقاط الصور التذكارية معهن والسماع لقصصهن وقدم لهن كلمات التشجيع والدعم قائلًا: «أنتم أهم حاجة في حياة كل حد في عيلتكم وأنا شايف في كل واحدة فيكم أمي بشكل مختلف..أنا سعيد إني معاكم وهاكون دايما موجود في أي وقت وهاكرر الزيارة وهاكون وسطكم في أي احتفال وفي أي وقت تحتاجوني فيه».

كما أعرب «حسني»، عن بالغ سعادته بـ مستشفى بهية وما تقدمه من خدمات جليلة، لافتا إلى أن تفرد المؤسسة بتلك الخدمات النوعية فاق توقعاته وأن ما شاهده يؤكد بالفعل أن «بهية»، دوما في ظهر كل سيدة مصرية.

أحمد صلاح حسني يناشد جمهوره بزيارة بهية وتقديم الدعم

كما ناشد «حسني»، جمهوره بضرورة زيارة «بهية»، وتقديم الدعم اللازم للمؤسسة حفاظا على جودة الخدمة والوصول لأكبر عدد من السيدات اللاتي يشكلن عمود كل أسرة، مشيدًا بمبادرتها خلال شهر مارس التي تستهدف الاطمئنان على 20 ألف سيدة وخدمة 200 ألف سيدة منذ افتتاحها قبل سبع سنوات فى مارس 2015 واختتم حديثه واعدا بتكرار الزيارة والتواجد بشكل دائم ودوري بمستشفى بهية.