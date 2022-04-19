موعد مباراة الأهلي والرجاء في ربع نهائي دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تحظى مباراة فريقي الأهلي المصري والرجاء المغربي باهتمام جماهير كرة القدم، حيث مواجهة إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا، في حضور جماهير ومشجعي المغرب، يوم السبت المقبل الموافق 23 أبريل الجاري في تمام الساعة 12 صباحا بتوقيت القاهرة، الجمعة 22 من ذات الشهر في تمام الساعة 11 بتوقيت الدار البيضاء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والرجاء عبر قناة بي إن سبورتس، حيث تمتلك حقوق بث مباريات دورى أبطال أفريقيا موسم 2021-2022.

ويستطيع الجمهور متابعة المباراة المرتقبة عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس من خلال عدد من الترددات المشفرة وهي كالتالي:

تردد قناة beINS SPORTS MAX HD 1

القمر الصناعي: يوتلسات.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

إشارة ارسال البث: DVB-S2

معدّل تردد الموجة: 8PSK

تردد قناة beINS SPORTS MAX HD 2

وتمثل تردد قناة beINS SPORTS MAX HD 2 فيما يلي:

القمر الصناعي: يوتلسات

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/2.

إشارة ارسال البث: DVB-S2

معدّل تردد الموجة: 8PSK

أسعار الاشتراك في باقات بي إن سبورتس

كي يستطيع الجمهور والمشاهد متابعة مباراة الأهلي والرجاء المغربي الاشتراك في مجموعة «beIN SPORTS»، وجاءت الأسعار كالتالي:

- باقة بريميوم: يصل سعرها إلى 200 جنيه.

- باقة بيسك: يصل سعرها إلى 67 جنيهًا.

- باقة تميز: يصل سعرها إلى 230 جنيهًا.

- باقة سوا: يصل سعرها إلى 110 جنيهات شهريًا.

- باقة انطلاقة: يصل سعرها إلى 165 جنيهًا.

- باقة قمة: يصل سعرها إلى 430 جنيهًا.

- باقة سبورت: يصل سعرها إلى 167 جنيهًا.

يذكر أن الأهلى فاز على الرجاء بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي باستاد الأهلي والسلام.