تاريخ أبطال كأس السوبر الإفريقي قبل مواجهة الأهلي والرجاء المغربي

تترقب جماهير النادي الأهلي، المباراة المهمة أمام نادي الرجاء المغربي، في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، بملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، ويسعى المارد الأحمر للحصول على لقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي، ليصل مجموع ألقابه في البطولة إلي 8 ألقاب.

تاريخ كأس السوبر الإفريقي.. 29 بطولة

ترجع نشأة بطولة كأس السوبر لعام 1993، عندما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» إقامة بطولة تجمع الفائز ببطولة دوري الأبطال إفريقيا، وبطل كأس الكؤوس الإفريقية التي تحولت منذ عام 2003 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

البطولة الأولى: أقيمت عام 1993 بين أفريكا سبورت الإيفواري الحاصل على كأس الكؤوس، والوداد المغربي الحاصل على بطولة أبطال الدوري، وحقق الفريق العاجي اللقب بعد فوزه 4-3 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 0-0.

البطولة الثانية: أقيمت عام 1994 بين الأهلي الحاصل على كأس الكؤوس، وفريق الزمالك الحاصل على بطولة أبطال الدوري، وحقق الزمالك البطولة بالفوز 1-0.

البطولة الثالثة: أقيمت عام 1995 بين الترجي التونسي الحاصل على بطولة أبطال الدوري، وفريق موتيما بيمبي الكونغولى الحاصل على كأس الكؤوس وحقق الفريق التونسي اللقب بعد فوزه 3-0.

البطولة الرابعة: أقيمت عام 1996 بعدما قرر الاتحاد الإفريقي ابتداءً من هذه البطولة إقامة كأس السوبر على ملعب الفريق الفائز ببطولة أبطال الدوري، بين أورلاند بيراتس الجنوب إفريقي الحاصل على بطولة أبطال الدوري، وفريق شبيبة القبائل الجزائري الحاصل على كأس الكؤوس، وحقق الفريق الجنوب الإفريقي البطولة بعد الفوز 2-1.

البطولة الخامسة: أقيمت عام 1997 بين الزمالك الحاصل على بطولة أبطال الدوري، وفريق المقاولون العرب الحاصل على كأس الكؤوس، وحقق الزمالك البطولة بعد فوزه 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 0-0.

البطولة السادسة: أقيمت عام 1998 بين الرجاء المغربي الحاصل على بطولة دوري أبطال إفريقيا، والنجم الساحلي التونسي الحاصل على كأس الكؤوس، وحقق الفريق التونسي البطولة بعد فوزه 4-2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي 2-2.

البطولة السابعة: أقيمت عام 1999 بين أسيك ميموزا الإيفواري الحاصل على بطولة دوري الأبطال، وفريق الترجي التونسي الحاصل على كأس الكؤوس، وتمكن الفريق العاجي من تحقيق البطولة بعد فوزه 3-1.

البطولة الثامنة: أقيمت عام 2000 بين الرجاء المغربي الحاصل على بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأفريكا سبورت الإيفواري الحاصل على كأس الكؤوس، وحقق الفريق المغربي البطولة بعد فوزه 2-0.

البطولة التاسعة: أقيمت عام 2001 بين هارتس أوف أوك الغاني الحاصل على بطولة دوري الأبطال، ونادي الزمالك الحاصل على كأس الكؤوس، وحقق الفريق الغاني البطولة بعد فوزه 2-0.

البطولة العاشرة: أقيمت عام 2002 بين الأهلي الحاصل على بطولة دوري أبطال إفريقيا، وفريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي الحاصل على كأس الكؤوس، وحقق الأهلي البطولة لأول مرة بعد فوزه 4-1، حيث شهدت هذه المباراة تسجيل عصام الحضري حارس الأهلي، لأحد الأهداف، ليدخل بذلك التاريخ من أوسع أبوابه.

البطولة الحادية عشر: أقيمت عام 2003 بين الزمالك الحاصل على بطولة دوري الأبطال، وفريق الوداد المغربي الحاصل على كأس الكؤوس، وحقق الزمالك البطولة بعد فوزه 3-1.

البطولة الثانية عشر: أقيمت عام 2004 بين أنيمبا النيجيري الحاصل على بطولة دوري الأبطال، وفريق النجم الساحلي التونسي الحاصل على كأس الكونفدرالية، وحقق الفريق النيجيري البطولة بعد فوزه 1-0.

البطولة الثالثة عشر: أقيمت عام 2005 بين أنيمبا النيجيري الحاصل على دوري الأبطال، وفريق هارتس أوف أوك الغاني الحاصل على كأس الكونفدرالية، ويحرز أنيمبا اللقب للعام الثاني على التوالي بعد فوزه 2-0.

البطولة الرابعة عشر: أقيمت عام 2006 بين الأهلي الحاصل على بطولة دوري أبطال إفريقيا، وفريق الجيش الملكي المغربي الحاصل على كأس الكونفدرالية، ويحقق الأهلي البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 0-0 وشهدت المباراة تألق عصام الحضري حارس الأهلي، الذي استطاع التصدي لركلتي ترجيح.

البطولة الخامسة عشر: أقيمت عام 2007 بين الأهلي الحائز على بطولة دوري أبطال إفريقيا، وفريق النجم الساحلي التونسي الحاصل على كأس الكونفدرالية حيث قرر الاتحاد الإفريقي إقامة النسخة في إثيوبيا بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشائه، وحسم الأهلي اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز 5-4 بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 0-0.

البطولة السادسة عشر: أقيمت عام 2008 بين النجم الساحلي التونسي الحاصل على دوري الأبطال، وفريق الصفاقسي التونسي الحاصل على كأس الكونفدرالية وحقق النجم البطولة بعد فوزه 2-1.

البطولة السابعة عشر: أقيمت عام 2009 بين الأهلي الحاصل على بطولة دوري أبطال إفريقيا، وفريق الصفاقسي التونسي بطل كأس الكونفدرالية وحقق الأهلي لقبه الرابع في تاريخه بعد فوزه 2-1.

البطولة الثامنة عشر: أقيمت عام 2010 بين تي بي مازيمبي الكونغولي الحاصل على بطولة دوري الأبطال، وفريق الملعب المالي بطل كأس الكونفدرالية، وحقق الفريق الكونغولي البطولة بعد فوزه 2-0.

البطولة التاسعة عشر: أقيمت عام 2001 بين تي بي مازيمبي الحاصل على بطولة دوري الأبطال، وفريق الفتح الرباطي المغربي الحاصل على كأس الكونفدرالية، وتمكن الفريق الكونغولي من تحقيق اللقب للعام الثاني على التوالي بعد فوزه 9-8 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 0-0.

البطولة العشرون: أقيمت عام 2012 بين الترجي التونسي الحاصل على بطولة دوري الأبطال، وفريق المغرب الفاسى الحاصل على كأس الكونفدرالية وحقق الفريق المغربي البطولة بعد فوزه 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية بعد تعادلهما فى الوقت الأصلى و الأضافى 1-1

البطولة الحادية والعشرون: أقيمت عام 2013 بين الأهلي الحاصل على بطولة دوري أبطال إفريقيا، وفريق ليوباردز الكونغولي الحاصل على كأس الكونفدرالية وحقق النادي الأهلي لقبه الخامس في تاريخه بعد فوزه 2-1.

البطولة الثانية والعشرون: أقيمت عام 2014، بين الأهلي الحاصل على بطولة دوري أبطال إفريقيا، وفريق الصفاقسي التونسي الحاصل على كأس الكونفدرالية، وحصد الأهلي لقبه السادس في تاريخه بعد فوزه 3-2.

البطولة الثالثة والعشرون: أقيمت عام 2015، بين وفاق سطيف الجزائري الحاصل على بطولة دوري الأبطال، وفريق الأهلي الحاصل على كأس الكونفدرالية كأول ناد مصري يحقق تلك البطولة، وحصد الفريق الجزائري البطولة بعد فوزه 6-5 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في المباراة.

البطولة الرابعة والعشرون: أقيمت عام 2016 بين تي بي مازيمبي الحاصل على بطولة دوري الأبطال، وفريق النجم الساحلي التونسي الحاصل على كأس الكونفدرالية، وتمكن الفريق الكونغولي من تحقيق اللقب بعد فوزه 2-1.

البطولة الخامسة والعشرون: أقيمت عام 2017 بين ماميلودي صن داونز الحاصل على بطولة دوري الأبطال، وفريق تي بي مازيمبي الكونغولي الحاصل على كأس الكونفدرالية، وحقق الفريق الجنوب إفريقي البطولة بعد فوزه 1-0.

البطولة السادسة والعشرون: أقيمت عام 2018 بين الوداد المغربي الحاصل على بطولة دوري الأبطال، وتي بي مازيمبي الكونغولي الحاصل على كأس الكونفدرالية، وحقق الفريق المغربي البطولة بعد فوزه 1-0.

البطولة السابعة والعشرون: أقيمت باستاد ثاني بن جاسم بمدينة الدوحة القطرية عام 2019 بين الترجي التونسي الحاصل على بطولة دوري الأبطال، والرجاء البيضاوي المغربي الحاصل على كأس الكونفدرالية وكانت هذه أول مرة يلعب كأس السوبر الإفريقي خارج القارة وحقق الفريق المغربي البطولة بعد فوزه 2-1.

البطولة الثامنة والعشرون: أقيمت بملعب نادي الغرافة بمدينة الريان القطرية عام 2020، بين الترجي التونسي الحاصل على دوري أبطال إفريقيا، ونادي الزمالك الحاصل على كأس الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخه وحقق الزمالك البطولة بعد غياب 17 عاما، بعد الفوز 3-1، حيث شهدت المباراة تسجيل يوسف أوباما لاعب الزمالك أسرع هدف في تاريخ السوبر بعد مرور دقيقتين من بدء المباراة.

البطولة التاسعة والعشرون: أقيمت على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة عام 2021، بين النادي الأهلي الحاصل على بطولة دوري أبطال إفريقيا، وفريق نهضة بركان المغربي الحاصل على كأس الكونفدرالية، وحقق المارد الأحمر لقبه السابع في تاريخه بعد فوزه 2-0.

مصر تستحوذ على نصيب الأسد من ألقاب السوبر الإفريقي

واستحوذت مصر على نصيب الأسد من هذه البطولة برصيد 11 لقبا، وحصد الأهلي 7 ألقاب أعوام ( 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، 2021)، وحصد الزمالك 4 ألقاب أعوام (1994، 1997، 2003، 2020).