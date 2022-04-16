مباراة الأهلي والرجاء وفعاليات تراثية بقبة الغوري.. أبرز الأحداث بمصر اليوم

تشهد مصر أحداثا كثيرة اليوم، إذ ينظم صندوق التنمية الثقافية عددًا من الأمسيات الفنية والثقافية في مراكز الإبداع المختلفة، بمناسبة الاحتفال بشهر رمضان المعظم في تمام الساعة التاسعة مساءً.

فعاليات التنورة التراثية في قبة الغوري

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الأهلي والرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.. وأهم أخبار اليوم».

وتضم الفعاليات فرقة التنورة التراثية التي ستقدم عروضها، اليوم، في قبة الغوري بشارع الأزهر، وفي قصر الأمير طاز بحي الخليفة ستقدم أوركسترا النور والأمل مجموعة من المقطوعات الموسيقية العالمية لكبار المؤلفين الموسيقيين.

وسيكون هواة الفلك على موعد اليوم مع ظاهرة فلكية بديعة، وهي ظهور بدر إبريل الكامل، المعروف بالقمر الوردي، وهذه الظاهرة ستكون من الظواهر البديعة والفريدة التي سيظهر القمر فيها بشكل جميل ورائع ويمنح فرصة مميزة للتصوير.

مباراة الأهلي والرجاء المغربي

ولعشاق الكرة الأفريقية موعدهم مع مباراة الأهلي والرجاء المغربي في تمام الساعة العاشرة مساء في استاد الأهلي وي السلام، ضمن منافسات ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن ضمن أحداث أمس الجمعة، تأدية الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي والتقى عدد من قادة القوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، مشيدا بجهود القوات المسلحة في تنفيذ مهامها بكل تفاني وإخلاص وأن الشعب المصري يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعا عن أمن مصر وسلامتها.

كما نفت الحكومة أمس زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، والتي ترددت على السوشيال ميديا تزامنا مع تعديل أسعار البنزين، مؤكدة الحكومة أن كل ما يتردد مجرد شائعات.