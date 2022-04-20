رئيس مدينة طهطا يقود «حملة الفجر» لإيقاف بناء عقار مخالف «صور»

فى إطار المحافظة على الرقعة الزراعية والضرب بيد من حديد على مخالفات البناء وإزالتها بالمهد داخل قرى ومراكز محافظة سوهاج، وكذلك مخالفات البناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حملة لإيقاف بناء مخالف ببندر طهطا بمحافظة سوهاج والتحفظ على مواد البناء «كمية من حديد التسليح».

فك الشدة الخشبية للبناء ومصادرة مواد البناء

كما تم فك شدة خشبية والتحفظ على الخشب وكمية من الأسمنت وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.

المشاركون بحملة الإزالة بمركز طهطا

وشارك بالحملة عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج وجمال شومان وأشرف محمد محمود، نائبي نواب رئيس مركز ومدينة طهطا، ومسؤولي الإدارة الهندسية والعمليات والأزمات والعلاقات العامة بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

تطبيق القانون بكل حسم وتحرير المحاضر

ومن جانبه، أكد المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا ضرورة تطبيق القانون بكل قوة وحزم خاصة في ما يخص مخالفات البناء بكل أنواعها وفي كل الأوقات ومهما كانت الظروف.

وأضاف أن الحملة تنفذ في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة المتابعة المستمرة والتصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها بمحافظة سوهاج، ومحاسبة المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية بمحافظة سوهاج.