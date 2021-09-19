مصرع 3 بينهم مهندس في انهيار شدة خشبية بجامعة المنصورة الأهلية

لقي مهندس حديث التخرج، واثنان من العمال، مصرعهم اليوم في جامعة المنصورة الأهلية الجديدة بمحافظة الدقهلية، بينما جري إنقاذ عامل رابع، في حادث انهيار بمبني بعدما سقطت بهم «شدة خشبية» أثناء عمل صبة خرسانية على ارتفاع حوالي 17 مترا.

انهيار شدة خشبية في جامعة المنصورة الأهلية

وورد بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، بمحافظة الدقهلية، بانهيار شدة خشبية في جامعة المنصورة الأهلية الجديدة، بمدينة المنصورة الجديدة، ما تسبب في وقوع إصابات بين العمال، وجري نقلهم إلى مستشفى جمصة المركزي لمحاولة إنقاذ حياتهم.

أسماء ضحايا انهيار شدة خشبية في جامعة المنصورة الأهلية

وتبين مصرع كل من المهندس محمد أيمن عبدالله «حديث التخرج»، من مدينة دمياط الجديدة، وعنتر فوزي على العشماوي، 39 سنة، عامل من قرية ديسط مركز طلخا، وأحمد إبراهيم محمد الشربيني، عامل من قرية بسنديلة مركز بلقاس، فيما جرى إنقاذ عامل رابع بعدما تعلق في أحد الأعمدة.

شهود عيان يروون التفاصيل

وأكد شهود العيان أنه كان يتم عمل صبة خرسانية لعمل «شخشيخة» لمبني من 4 طوابق، وعمل شدة خشبية من الدور الرضي للدور الرابع مباشرة، ومع البدء في ضخ الخرسانة إلى السقف الذي يقع علي مساحة «5 أمتار× 5 أمتار»، انهارت الشدة الخشبية، وسقطت بالعمال المهندس الموجودين عليها.

وأكد جمال مأمون، وصالح عبد الباقي، المحاميان، إنهاء كافة الإجراءات وصرحت النيابة العامة بدفن الجثث، واستمعت إلي أقوال شهود العيان.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2305 جنح جمصة لسنة 2021 وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.