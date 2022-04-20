طالب إعدادي يطعن شابا بـ«مطواة» في سوهاج.. «ارتطم به بالخطأ»

أثناء سير شاب، مساء أمس الثلاثاء، بدائرة حي شرق سوهاج عقب صلاة التراويح بمسجد مصعب بن عمير بحي شرق سوهاج اصطدم بطالب بالخطأ، ولكن الأخير تشاجر معه، في مشاجرة بدأت بمشادة كلامية أنهاها الأخير بطعنة سلاح أبيض «مطواة» نقل على إثرها المجني عليه لمستشفى راشد التخصصي لإسعافه.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إخطارا من مستشفى راشد التخصصي، بوصول المدعو «محمد ح ف خ» 23 عاما، طالب، ويقيم في دائرة قسم ثان سوهاج، إلى مستشفى راشد التخصصي مصابا بجرح طعني بالظهر من الناحية اليمنى، وفقا للتقرير الطبي المبدئي، وصرح له بالخروج عقب تلقيه الإسعافات اللازمة.

المجني عليه يتهم طالبا بطعنه

وبسؤاله أفاد بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المدعو «أنس م ا» 16 عاما، طالب بالمرحلة الإعدادية، ويقيم في دائرة قسم ثان سوهاج، قام على إثرها الأخير بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض «مطواة»، وإحداث إصابته بسبب قيام المشكو في حقه بالارتطام به في الشارع.

ارتطام بالخطأ.. سبب الحادث

وتم ضبط المشكو في حقه والأداة المستخدمة «مطواة»، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لحدوث مشادة كلامية بينهما عقب ارتطام المجني عليه به بالشارع أثناء سيرهما بدائرة حي شرق سوهاج، وطورت المشادة لمشاجرة طعنه على إثرها.

وتحرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.