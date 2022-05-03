الخريطة البرامجية لرمضان زمان.. «بوجي وطمطم» وفوازير «عمو فؤاد»

عشرات الأعمال الفنية والبرامج المختلفة التي تزدحم بها الفضائيات خلال شهر رمضان، حيث تشهد القنوات زخما كبيرا في البرامج والمسلسلات لجذب المشاهدين لشاشتها خلال الشهر الكريم.

وفي الماضي لم يكن الوضع كذلك، حيث كانت الأسر المصرية تجتمع حول قنوات التلفزيون المصري وعادة كانت القناة الأولى هي الأكثر انتشارًا ومشاهدة نظرًا لأنها كانت أول القنوات المصرية.

كيف كانت الخريطة البرامجية والدرامية لشهر رمضان في الماضي، هذا ما سنعرفه من الإعلامية سهير شلبي «مذيعة الربط» المكلفة بشرح الخريطة البرامجية خلال شهر رمضان في التلفزيون المصري كما يلي:

وقالت «سهير»: «أصدقائي وصديقاتي، عدد كبير جدا من المشاهدين بعتوا يسألونا إيه هي آخر حاجت استقرت عليها خريطة شهر رمضان، بالنسبة للقناة الأولى فأحب أدي حضراتكم فكرة عنها»، لتشرح الخريطة البرامجية للشهر الكريم مثلما كانت تذاع قديمًا.

الخريطة البرامجية والدرامية لشهر رمضان في الماضي

- الافتتاح كل يوم في الساعة 12.30 في فترة الظهيرة، ما عادا يوم الجمعة، الإرسال سيبدأ في الساعة 10 صباحًا.

- من الساعة 1 حتى 2.30 سيكون هناك برامج تعليمية.

- أما كل يوم في فترة الظهيرة الساعة 2.30، يتم تقديم فيلمًا عربيًا: «عشان الناس تسلي صيامها معاه».

- في الساعة 5 إلا ربع، يتم إذاعة مسلسل للأطفال.

- حديث الشيخ الشعراوي هيكون في الساعة 5.30 مساءً.

- الساعة 6.30، بنقدم لأطفالنا الأحباء مسلسل بوجي وطمطم اللي بيحبوه وبينتظروه دايما.

- فوازير عمو فؤاد بطولة فؤاد المهندس ومشيرة وإخراج محمد رجائي هتلتقوا بيها في السابعة مساء.

- 7.15 برنامج جديد بعنوان أشياء مرفوضة من إخراج شكري أبوعميرة.

- فوازير رمضان اللي بتقوم ببطولتها السنة دي الفنانة الاستعراضية نيللي، هتكون الساعة 8 إلا ربع إن شاء الله، أما ألف ليلة وليلة هتكون الساعة 8.30 وبطولة الفنانة رغدة وعدد كبير من الفنانين.

إذاعة الجزء الأول من مسلسل رأفت الهجان

- نشرة الأخبار هتكون في تمام الـ9 مساءً وأما المسلسل العربي رأفت الهجان واللي كلكم بتنتظروه واللي بنذيع منه هذه الأيام الجزء الأول والمسلسل بطولة الفنان محمود عبدالعزيز ويسرا وإيمان الطوخي ومن إخراج يحيي العلمي، ميعاده بعد انتهاء النشرة.

- الساعة 11.15 بنلتقي بالمسلسل الديني اليومي.

- والساعة 12 إلا ربع بنلتقي ببرنامج «يا تلفزيون يا»، تقديم الفنان رمسيس.

- سهرات القناة الأولى، السبت نادي السينما والأحد جولة الكاميرا وسهرات درامية مختلفة، والاثنين سهرة منوعات، ويوم الثلاثاء فيلم عربي ويوم الأربع اخترنا لك، ويوم الخميس بنقدم أسماء الله الحسنى وفيلم عربي، أما يوم الجمعة فكر ثواني واكسب دقايق بالإضافة لسهرات درامية جديدة.

هكذا اعتادت الإعلامية سهير شلبي على تقديم الخريطة البرامجية خلال شهر رمضان الكريم في الماضي، وارتبطت تلك الفترة المليئة بالعديد من الذكريات بأذهان جيلي الثمانينات والتسعينات.