بحضور «بوجى وطمطم».. تكريم رموز محكى رمضان زمان

كرمت الجمعية العربية للعلوم والثقافة والتنمية، مجموعة من الفنانين ممن شاركوا بأعمالهم في أعمال رمضان الخالدة، ببيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية في احتفالية كبرى بعنوان «محكى رمضان زمان»، على هامش الاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية 2022.

تفاصيل احتفال الجمعية العربية للعلوم والثقافة

وجاء على رأس المكرمين مجموعة من فناني رموز الأعمال الفنية وكبار علماء مشيخة الازهر، ومن بينهم الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، واسم الشيخ محمد رفعت وتسلمته حفيدته هناء، واسم الشيخ النقشبندي، وتسلمه حفيده سيد، وعائلة الفنان الراحل محمود رحيمي عن مسلسل «بوجي وطمطم»، وتسلمته زوجته فوقية خفاجة، والفنانة عزة لبيب عن مسلسل أرابيسك .

وأقيمت الاحتفالية برعاية منظمة الإيسكو بالتعاون مع مشيخة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، ووزارة الثقافة والتضامن الاجتماعي والأوقاف والشباب والرياضة والهلال الأحمر المصري، وبحضور نبيل أحمد علي، رئيس مجلس الإدارة ومنال أحمدي، عضو مجلس الإدارة، ومحمد شعير مستشار الجمعية، ووجيه صادق، مستشار التخطيط الاستراتيجي بالجمعية.

وأكد نبيل أحمد، في بيان صحفي، على ضرورة تكريم رموز المجتمع المصري لما لهم من أثر على الفكر والوعي المصري ليس في الفن فقط، بل في جميع المجالات المختلفة، مثل الثقافة والطب والبحث العلمي والإعلام، ليكونوا قدوة للشباب المصري المعاصر وتحفيزهم.

وأضاف «نبيل» أن الفاعليات تتضمنت أكبر بانوراما للأزهر الشريف حكي عن تاريخ الأزهر، علي هامش الاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية ومعرض للتراث الاسلامي ومعرض للخط العربي، وأيضًا الحرف التراثية من الأرابيسك والخيامية والنحاس، ومعرض للمأكولات والمشروبات الرمضانية، ومن بينها حراز للعطارة، والكرنك للكنافة والحلويات، ولكلوك للمخلل، وبن حجازي.

واشار «نبيل» إلى أن الجمعية قامت بتصميم وتنفيذ أول ماكيت لأول مسجد في مصر على هامش الاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية، وأيضًا عمل أكبر بانوراما للمساجد بالقاهرة تضم جميع العصور الإسلامية.