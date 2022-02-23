مسلسلات رمضان 2022 تعيد أسامة أنور عكاشة لشاشة التلفزيون في رمضان

يعود المؤلف أسامة أنور عكاشة، إلى شاشة التلفزيون مجددًا بعد 12 عامًا منذ رحيله في 28 مايو 2010، وتقديم إحدى روائعه للمنافسة ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2022، باعتباره أحد أشهر نجوم الكتابة في هذا الشهر الكريم.

مسلسل خالد النبوي «راجعين يا هوى» من تأليف أسامة أنور عكاشة

ويظهر اسم أسامة أنور عكاشة، في دراما رمضان هذا العام، من خلال مسلسل يحمل اسم راجعين يا هوى، من إخراج محمد سلامة، ويقوم السيناريست محمد سليمان عبد المالك بكتابة السيناريو والحوار.

مسلسل راجعين يا هوى، يضم عددًا من النجوم، أبرزهم الفنان خالد النبوي، والفنانة اللبنانية نور، بخلاف أنوشكا، وأحمد بدير، ووفاء عامر، وهدى المفتي.

أسامة أنور عكاشة أشهر نجوم دراما رمضان توفي عام 2010

راجعين يا هوى، ليس العمل الدرامي الأول الذي يحمل اسم أسامة أنور عكاشة، بعد وفاته، ولكن سبقه مسلسل موجة حارة الذي عرض في موسم رمضان 2013، بطولة معالي زايد، إياد نصار، سيد رجب، هنا شيحة، صبا مبارك، بيومي فؤاد، رانيا يوسف، درة، خالد سليم، مدحت صالح، جيهان فاضل، وكان السيناريو والحوار للسيناريست وائل حمدي، وإخراج محمد ياسين.

وارتبط المصريون بأعمال الكاتب أسامة أنور عكاشة، والتي أصبحت جزءًا من شهر رمضان الكريم، منها الأجزاء الخمسة لمسلسل ليالي الحلمية والذي بدأ عرض الجزء الأول منها عام 1987، وجزأي مسلسل الشهد والدموع وبدأ عرض الجزء الأول منه عام 1983، ورحلة السيد أبوالعلا البشري وعرض الجزء الأول منه عام 1986، وزيزنيا وعرض الجزء الأول عام 1997.

ومن أشهر الأعمال الرمضانية التي قدمها أسامة أنور عكاشة، مسلسل أرابيسك، وأهالينا، جمهورية زفتى، امرأة من زمن الحب، أميرة في عابدين، وأخر أعماله مسلسل المصراوية، عرض الجزء الأول منها في 2007، والجزء الثاني في 2009 بطولة هشام سليم.