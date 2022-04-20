اعرف إزاي تحسب قيمة زكاة الفطر للفرد.. دار الإفتاء توضح

كشفت دار الإفتاء المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» طريقة حساب زكاة الفطر وقيمتها، وذلك تزامنا مع قرب انتهاء شهر رمضان وبداية عيد الفطر، حفاظا على إتباع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

حساب زكاة الفطر على القمح

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنَّ حساب زكاة الفطر على القمح الذي يتمّ إعداد الخبز منه، ويعد الخبز هو غذاء كل الناس في مصر، ويبلغ سعر أردب القمح 900 جنيه، والأردب فيه 150 كيلوجرامًا، وبذلك يكون سعر الكيلو 6 جنيهات.

وأضافت دار الإفتاء، في منشورها عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنَّ طريقة حساب قيمة زكاة الفطر وهي صاع من القمح، ويبلغ حجم الصاع 2.04 كيلو، وبضرب قيمة كيلو القمح الـ6 جنيهات في حجم الصاع 2.04 كيلو، تصبح زكاة الفطر 12 جنيهًا و 24 قرشًا.

وحددت قيمة زكاة الفطر هذا العام بقيمة 15 جنيهًا عن الفرد الواحد، وذلك مراعاة لاختلاف الأسعار في الأردب، كحد أدنى، ويمكن إخراج أكثر من 15 جنيهاً للمقتدر وأصحاب الدخول العالية، ومن لم يستطع فأقل قيمة يخرجها عن الفرد 15 جنيهًا، وتخرج قبل صلاة العيد ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان.

موعد إخراج زكاة الفطر

وكانت «الإفتاء» بينت في وقت سابق وقت الوجوب في إخراج زكاة الفطر، إذ أنَّها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، كما هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، والإمام النووي قال «وفي وقت وجوبها ـ أي زكاة الفطر- أقوال: أظهرها وهو الجديد: تجب بغروب الشمس ليلة العيد، كما قال الإمام المرداوي الحنبلي في (الإنصاف): (وتجب بغروب الشمس من ليلة الفطر) هذا الصحيح من المذهب».