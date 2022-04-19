أحمد كريمة: زكاة الفطر يجوز إخراجها كأموال.. 15 جنيها كحد أدنى للفرد

قال الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن إخراج صدقة الفطر في الأصل تكون من الحبوب، ولكن يمكن أن يتم إخراجها في صورة أموال وليس في طعام فقط، لافتا إلى أنه يرفض أحادية الفكر ويجب تحرير العقل المسلم من هذ الأمر.

تابعون اتفقوا على إخراجها في صورة مال

وأضاف «كريمة»، خلال استضافته في برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على القناة الأولى مساء أمس، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الإمام أبو سفيان الثوري وأبا حنيفة وعمر بن عبد العزيز أجازوا إخراج قيمة صدقة الفطر، وهم من عصر التابعين، ولم يقصروها على الثمار فقط.

وأوضح أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن النبي طالب أن يغني الأغنياء الفقراء من ذل السؤال في العيد، لذا فإن إخراج صدقة الفطر تكون 15 جنيها كحد أدنى للفرد من أجل إفادة الفقراء لشراء ملابس العيد والتمتع أيضا بالعيد.

اليسر في الدين الإسلامي

وأكد أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الله لم يجعل في الدين من حرج ويريد بنا اليسر وليس العسر، وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما خُير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، مؤكدا أن القاعدة الفقهية في الإسلام في الوقت الذي تتحقق فيه المصلحة يكون شرع الله من أجل إخراج صدقة الفطر التي قد تؤخذ في عدة أشكال وليس التبرع بالطعام فقط، لأن هذا يعد تشددا، والإسلام يرفض التشدد.