قيمة زكاة الفطر 2022 في مصر.. واجبة على الغني والفقير

قيمة زكاة الفطر 2022 في مصر، تصدرت مواقع البحث الإلكترونية خلال الساعات الماضية، وهي مفروضة على كل مسلم سواء كان غنيا أو فقيرا.

وكان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، حدد قيمة زكاة الفطر 2022 في مصر، موضحًا أن قيمة زكاة الفطر لعام 2022، جاء تقديرها وتحديدها بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

قيمة زكاة الفطر 2022 في مصر

وكشف مفتي الجمهورية، عن قيمة زكاة الفطر 2022 في مصر، والتي قدرت بـ15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، كما أكد «علام» على أن الـ15 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مؤكدًا أن دار الإفتاء أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب، بهدف التيسير على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

معايير تحديد قيمة زكاة الفطر 2022 في مصر

وأوضح شوقي علام، أن قيمة زكاة الفطر 2022 في مصر تعادل 2.5 كيلوجرام من القمح عن كل شخص، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، مشيرًا إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

كما ناشد شوقي علام المسلمين، تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، مستندًا إلى أن الأمة الإسلاميَّة، بل الإنسانية جميعًا، تعيش ظروفًا استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان.

إخراج زكاة الفطر 2022 في مصر نقدًا

وعن حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا، أوضحت دار الإفتاء المصرية، في فتوى إلكترونية لها، أن إخراج زكاة الفطر نقدًا أولى للتيسير على الفقير أن يشتري أي شيء يريده في يوم العيد، لأنه قد لا يكون محتاجًا إلى الحبوب، بل هو محتاج إلى ملابس، أو لحم، أو غير ذلك، فإعطاؤه الحبوب يضطره إلى أن يطوف بالشوارع ليجد من يشتريها منه، وقد يبيعها بثمن بخس أقل من قيمتها الحقيقية.