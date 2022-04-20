10 قرارات جديدة لجامعة القاهرة.. أبحاث على 200 فدان واستحداث برامج دراسية

عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة عددا من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية، ومتابعة المشروعات الكبرى التي تنفذها الجامعة، وهنأ مجلس جامعة القاهرة، علماء الجامعة الفائزين بجوائز الدولة لعام 2021، التي أعلنت نتائجها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

أشاد المجلس، بالتقدم الكبير الذي حققته جامعة القاهرة، إذ أظهر تقرير التصنيف الإنجليزي «QS»، دخولها ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في 5 تخصصات علمية لعام 2022، لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية، وضمن أفضل 300 جامعة عالمية في القطاعات العلمية الكبرى، بالإضافة إلى زيادة التخصصات المدرجة بنسبة 160% مقارنة بنتائج عام 2017.

برتوكول تعاون لاستصلاح 200 فدان

وافق مجلس جامعة القاهرة، على بروتوكول التعاون بين محافظة الوادي الجديد والجامعة، بهدف منح 200 فدان للجامعات لاستصلاحها وزراعتها، وإجراء الأبحاث عليها باستخدام نظام الري والطاقة الشمسية، وكلف الدكتور الخشت كلية الزراعة بتوجيه المشروعات البحثية والأقسام العلمية والطلاب وجزء من التدريب الطلابي، نحو استصلاح الـ200 فدان.

ووجه الخشت، أيضا، بإطلاق دعوة لعمل مشروعات بحثية تمولها الجامعة، وغيرها من مؤسسات التمويل لاستصلاح هذه المساحة، بالإضافة إلى عمل مشروعات بحثية مشتركة بين كليتي الزراعة والهندسة، فيما يتعلق بالزراعة ونظم الري، مع تقديم كلية الهندسة مشروعات تتعلق بمجال الطاقة الشمسية والري.

اتفاقيات تعاون جديدة مع جامعات مرموقة

وافق مجلس جامعة القاهرة، على عدد من اتفاقيات التعاون بين كليات الجامعة المختلفة وكبرى المؤسسات والجامعات الدولية المرموقة، من بينها برتوكول التعاون مع جامعة ويست فرجينيا، ودراسة التعاون مع جامعة بيركلي، وعدد من الجامعات الأمريكية المرموقة، بخلاف دراسة عدد من المشروعات البحثية مع الجامعات والمؤسسات العلمية الصينية، واعتماد الصيغة النهائية لبروتوكول التعاون مع جامعة محمد بن زايد.

وشملت الاتفاقيات، مذكرة التفاهم بين كلية العلوم والمرصد الفلكي الوطني لليابان في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب بكلية العلوم، ومذكرة التفاهم بين كلية الهندسة وجامعة ايست نانجين بالصين، ومذكرة التفاهم بين كلية الصيدلة وجامعة مانشستر ببريطانيا في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب، ومذكرة التفاهم بين جامعة القاهرة وجامعة نانجينج بالصين الشعبية في المجالات الثقافية الأكاديمية، وبروتوكول التعاون بين كلية العلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة القاهرة الدولية والهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء.

استحداث برامج دراسية وتعديل لوائح

استعرض مجلس جامعة القاهرة، التعديلات الخاصة بمذكرة التفاهم بين كلية الزراعة والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة في البحر الأبيض المتوسط، كما وافق على التعديلات الخاصة ببروتوكول التعاون بين كلية الزراعة والمعهد القومي للجودة في مجالات التعليم والتأهيل والاستشارات والدعم الفني.

ووافق المجلس، على توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الدراسات الإفريقية العليا ووزارة الأوقاف، وآخر مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية، كما وافق على استحداث عدد من البرامج الدراسية وتعديل لوائحها الدراسية بمختلف الكليات سواء بالمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس والليسانس) أو مرحلة الدراسات العليا، ففي كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، وافق المجلس على استحداث عدد من البرامج المهنية وهي برنامج الإحصاءات التطبيقية (ماجستير ودكتوراه)، وبرنامج التحليل القياسي للسلاسل الزمنية (دكتوراه).

وفي كلية الآداب وافق مجلس جامعة القاهرة، على إنشاء برنامج علوم البيانات لمؤسسات المعلومات بنظام الساعات المعتمدة، ووافق على إنشاء برنامج ماجستير التنمية الثقافية، وبرنامج دكتوراه التنمية الثقافية، كما وافق على إنشاء دبلوم مهني لدراسات الصورة بقسم اللغة الفرنسية وآدابها بنظام الساعات المعتمدة، وإنشاء الدبلوم المهني في إدارة مشروعات التحول الرقمي بمركز الجامعة للتعليم المدمج «قسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات»، كما وافق على إنشاء دبلوم تخصصي في اللغويات التطبيقية الحديثة بقسم اللغة الفرنسية وآدابها لمدة عامين.

وفي كلية طب قصر العيني، وافق مجلس الجامعة على إنشاء 6 دبلومات مهنية متقدمة متخصصة في طب وجراحة عيون الأطفال والحول، تحت مسمى: طب وجراحة العين في الأطفال والحول، وطب وجراحة الحول، وطب وجراحة المياه البيضاء عند الأطفال، وطب وجراحة المياه الزرقاء عند الأطفال، وطب وجراحة تجميل عيون الأطفال، وطب شبكية الأطفال.

ووافق المجلس، على لائحة البكالوريوس الخاصة ببرنامج علوم وتكنولوجيا البيئة بكلية العلوم، كما وافق على تجديد التعاقد بين جامعة القاهرة (مجلة الإنسانيات والعلوم الاجتماعية) ومؤسسة إيمرالد البريطانية لخدمات النشر التطبيقية، بالإضافة إلى الموافقة على تنفيذ المرحلة الثانية من مستشفى ثابت ثابت للأمراض الباطنة والمتوطنة.