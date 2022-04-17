قصر العيني: وصلنا لـ«زيرو إصابات كورونا».. وتوقعات بموجة جديدة نهاية رمضان

أكد الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، أن الأماكن المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا شهدت الفترة الماضية نسب إشغالات ضعيفة جدًا من المصابين بفيروس كورونا «كوفيد 19»، لافتاً إلى أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات المشددة للوقاية من فيروس كورونا، مع الإلتزام الكامل بتسخير كافة الإمكانيات لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بأزمة كوورنا.

إصابات فيروس كورونا

وأضاف مدير قصر العيني الفرنساوي التابع لجامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأماكن المخصصة لعزل كورونا بقصر العيني، سجلت اليوم زيرو إصابات بفيروس كورونا، لافتا إلى أن العيادات والخدمات الطبية، تقدم خدمة على أعلى مستوى للمرضى.

وأكد أن هناك استعدادات مكثفة لمواجهة أي سيناريوهات أو زيادات تتعلق بنسب الإصابات، منوهاً إلى أن المستشفيات متوفر بها كافة الإمكانيات، وأن بدء الإعلان عن «زيرو إصابات» بعدد من الأماكن دليل على نهاية الموجة الخامسة لفيروس كورونا.

الموجة السادسة لفيروس كورونا

وعن موعد بدء الموجة السادسة لفيروس كورونا كوفيد 19، أوضح مدير قصر العيني الفرنساوي، أن التوقعات تشير إلى أن تكون تبدأ الموجة السادسة لفيروس كورونا، مع نهاية شهر رمضان 2022، لوجود عدد من الأسباب أبرزها السلوكيات والعادات الخاطئة للمواطنين خلال شهر رمضان 2022، والتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وفي ذات السياق، شدد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، ضرورة الاستعداد التام والجاهزية لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا مع التأكيد على توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية المختلفة.