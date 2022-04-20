ختام فعاليات تدريب 200 رائدة ريفية بقنا والأقصر ضمن حملة «مراكب النجاة»

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ختام فعاليات تدريب 200 من رائدات المجلس بمحافظتي قنا والأقصر، لتعريفهن برسائل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وجهود الدولة للحد منها، والتعريف بالبدائل المتاحة لتوفير فرص العمل الآمن بالداخل، حيث تولى التدريب، وائل فراج، مدير عام إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية بالوزارة، وبحضور الدكتورة هدى سعدى محمدين - مقررة فرع المجلس، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

مراكب النجاة شراعها مصري

ويأتي التدريب في إطار إطلاق حملة طرق الأبواب تحت شعار مراكب النجاة شراعها مصري، بعدد من القرى الأكثر احتياجا للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بمحافظتي قنا والأقصر، إذ إنّ الرائدات سيقمن بعمليات التوعية على مستوى هذه القرى.

حملات طرق الأبواب

وقال وائل فراج، مدير عام إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الهجرة، إنّ الوزارة نفذت برنامج التثقيف والتوعية لـ200 من رائدات المجلس القومي للمرأة بمحافظتي قنا والاقصر، بواقع 4 دورات تثقيفية شارك في كل منها 50 رائدة، لتعريفهن برسائل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية؛ تمهيدا لبدء حملات طرق الأبواب التي سينفذها المجلس القومي للمرأة في المحافظتين بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية والبدائل الآمنة.

مصر تنطلق

وتابع فراج، أنّ البرامج تأتي في إطار إستكمال اعتماد مدربين للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن برنامج عمل الحكومة 2018 – 2022 «مصر تنطلق»، في ضوء خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، ووفقا للبرامج المعتمدة لوزارة الدولة للهجرة وشءون المصريين بالخارج -الهدف الاستراتيجي الأول «حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية»، البرنامج الرئيسي الأول «الاستقرار الأمني»، البرنامج الفرعي العاشر مكافحة الهجرة غير النظامية.

وأوضحت إيزيس محمود، المديرة العامة للإدارة العامة لتخطيط البرامج والحملات بالمجلس القومي للمرأة، أنّه تمهيدا لإطلاق حملة طرق الأبواب، نظم المجلس دورات تدريبية لـ200 من رائدات المجلس بمحافظتي قنا والأقصر، لتعريفهن برسائل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وجهود الدولة للحد منها والتعريف بالبدائل المتاحة لتوفير فرص العمل الآمن بالداخل.

يذكر أنّ رسائل الحملة تتضمن مخاطر الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر التي تصل لحد الموت غرقا، والتنويه عن وجود طرق شرعية ومتاحة لهجرة الشباب للعمل بالخارج.