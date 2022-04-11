«القومي للمرأة» يختتم ثاني مراحل «طرق الأبواب» بالتوعية بأضرار الزيوت المهدرجة

اختتم المجلس القومي للمرأة، فعاليات المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب تحت عنوان «المعادلة الصح»، والتي أطلقها بالتعاون مع إحدى شركات الأغذية، وهدفت إلى التوعية بأضرار استخدام الزيوت المهدرجة في 11 من محافظات الجمهورية، ضمت «الإسكندرية، الإسماعيلية، القليوبية، الدقهلية، المنيا، أسيوط، الغربية، البحيرة، القاهرة، الجيزة، وسوهاج».

دعم وتمكين المرأة المصرية

وفي هذا السياق، أعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة عن سعادتها بالتعاون مع الشركة، الذي يؤكد حرص المجلس على تشجيع التعاون مع المؤسسات الخاصة لتقديم الخدمات الاجتماعية التي تدعم وتساند جهود الدولة المصرية في دعم وتمكين المرأة المصرية.

وأكدت إيزيس محمود، المديرة العامة للإدارة العامة لتخطيط البرامج والحملات بالمجلس، أنّ الحملة نجحت في توعية نحو 640 ألفا من السيدات والرجال والأطفال على مستوى 11 محافظة، موضحة أنّ الحملة لقيت استجابة كبيرة من الأهالي لرسائلها، كما سبق لحملة طرق الأبواب، تنظيم تدريب مدربين TOT، وتدريب لرائدات المجلس على رسائل الحملة الأساسية.

أضرار الزيوت المهدرجة

ومن جانبها، أشادت هانيا سري، مديرعام قطاع الأغذية وتطوير الأعمال بالشركة، بنجاح المرحلة الثانية من الحملة، قائلة: «نستكمل مسيرة التوعية بأضرار الزيوت المهدرجة التي بدأت العام الماضي مع المجلس القومي للمرأة، وجاءت انطلاقا من الأصداء الواسعة للحملة الأولى والتي أحدثت تغييرا ملموسا في سلوك المستهلك من خلال اختياره للمنتجات الآمنة».

وتابعت أنّه انطلاقا من مسؤوليتنا المجتمعية واهتمامنا البالغ بالصحة العامة، تحرص الشركة على الوصول إلى عدد أكبر من ربات الأسر المصرية، واللاتي بدورهن تمكن من توعية أسرهن بعدد إجمالي يزيد على مليون و200 ألف شخص.