بعد استراحته في جنوب سيناء.. اللقلق الأبيض يعود إلى موطنه في أوروبا

تعد مصر من المحطات الهامة بالنسبة لحركة الطيور المهاجرة بين آسيا وأفريقيا وبين أوروبا وأفريقيا، ومحطات هجرة الطيور في مصر معروفة بالنسبة للعلماء في مجال الطيور الحوامة أو المهاجرة.

جنوب سيناء من المحطات المهمة للطيور المهاجر

محافظة جنوب سيناء من المحطات المهمة بالنسبة للطيور المهاجرة بين أوربا وأفريقيا، حيث تبدأ عمليات الهجرة في اوقات البرودة في أوربا لتتجه الطيور إلي أفريقيا، بحثا عن الطعام والشراب والتزاوج فترة 3 شهور، ثم تعود هذه الطيور إلي موطنها الاصلي في أوربا التي تعتبر البيت الأساسي لبعض الطيور مثل اللقلق الابيض.

وتم رصد مجموعات من طيور اللقلق الأبيض في سماء جنوب سيناء وهي في طريق عودتها إلي أوروبا.

اللقلق الأبيض أهم الطيور المهاجرة بين أوروبا وأفريقيا

قال مصدر بقطاع المحميات أن اللقلق الابيض أحد أهم الطيور المهاجرة بين أوروبا وأفريقيا، حيث يهاجر هذا النوع في مجموعات، بعض أنواع اللقلق تفضل العيش بمفردها والبعض الآخر يفضل العيش ضمن مجموعات متوسطة العدد.

ومن المحطات التي يستريح فيها بجنوب سيناء، بحيرات الأكسدة بشرم الشيخ، ومحمية رأس محمد، ومدينة الطور، وأضاف المصدر أن اللقلق الابيض يتميز بقدم وعنق طويلين، ومنقار طويل وسميك ومدبب، يستخدمه في صيد فرائسه، موضحا أن طوله يبلغ نحو متر وخمسين سنتيمتر، ووزنه يترواح بين 5 و7 كيلو جرامات، ويتراوح طول جناحيه بين 8 إلى 10 أمتار.

مركز رصد وتجمع لهجرة وعودة الطيور

قالت المهندسة حنان عمر رئيس قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء أن بحيرات الأكسدة في مدينة شرم تستقبل سنويا آلاف الطيور المهاجرة وتأتي لتستريح حول هذه البحيرات، لذا جري عمل مركز رصد وتتبع لها ومركز الزوار لمشاهدة اسراب هائلة من هذا النوع من الطيور.

قال مصدر بقطاع البيئة أن هذا الطائر لا يمر بالبحر المتوسط خلال رحلة هجرته من أوروبا؛ حيث يحتاج إلى تيارات حرارية لا تتكون من خلال البحر، مشيرا إلي أن اللقلق يمشي ببطء.

وتابع المصدر أن رحلة الهجرة تبدأ من أغسطس، حيث يهرب اللقلق من برودة أوربا إلي الدفء في أدغال أفريقيا، وتستمر رحلة الهجرة شهري أغسطس و سبتمبر نحو 50 يوما، وتضم أسرابها نحو 10 آلاف طائر في كل سرب، موضحا أنه خلال هذه الرحلة يتزواج الطائر، ثم يبدأ العودة في فبراير وتنتهي في أبريل، ليعود مرة أخري إلى أوربا ليضع البيض في الاعشاش التي تنتشر في كل أنحاء أوروبا.