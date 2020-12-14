5 معلومات عن طائر اللقلق الأبيض الذي عثر عليه بسيناء: يعيش 30 عاما

أنقذت محميات جنوب سيناء، طائر "اللقلق الأبيض" white stork، بعد تعرضه لحالة تعب شديدة، خلال رحلة الهجرة من أوروبا بمنطقة محمية سانت كاترين.

"الوطن" يستعرض 5 معلومات عن طائر "اللقلق الأبيض":

1- يتميز بقدم وعنق طويلين، ومنقار طويل وسميك ومدبب، يستخدمه في صيد فرائسه.

2- يبلغ طول طائر اللقلق ما يزيد عن متر وخمسين سنتيمتر، ووزنه يبلغ نحو تسعة كيلو جرامات، ويتراوح طول جناحيه بين ثمانية إلى عشرة أمتار كحد أقصى.

3- بعض أنواع اللقلق تفضل العيش بمفردها والبعض الآخر يفضل العيش ضمن مجموعات متوسطة العدد.

4- يهاجر إلى الأماكن الدافئة خلال فصل الشتاء.

5- قد يعيش اللقلق الأبيض لأكثر من 30 سنة.

وقال الدكتور إسماعيل حطب، مدير محمية سانت كاترين، في تصريح له اليوم، أنه جرى العثور على طائر اللقلق الأبيض بالمحمية، عن طريق دورية راجلة لتفقد حالة التنوع البيولوجي بالمحمية، وهو في حالة اعياء وتعب شديدة، وغير قادر على التحرك أو الطيران، نتيجة وجود بعض العوالق والخيوط في قدميه.

وأوضح مدير محمية سانت كاترين، أنه جرى التخلص من هذه العوالق، وتهيئة وأعداد الطائر للحركة الطبيعية والطيران، عقب أن التأكد من سلامته وعدم وجود أي اصابات به.

ويطلق على طائر اللقلق الأبيض في مصر اسم "العنزة"، نظرًا لكبر حجمه، وهو من الطيور القوية، ولا يمر بالبحر المتوسط خلال رحلة هجرته من أوروبا في فصل الشتاء، لأنه يحتاج إلى تيارات حرارية لا تتكون من خلال البحر، وأثناء حركته في البر يمشي ببطء.