أزهري: الله جبار على الظالمين والمتكبرين وجابر لقلوب المنكسرين «فيديو»

تناولت فقرة «محبة مني»، التي تذاع ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، «اسم الله الجبار».

جبر القلوب والطيبين ومنكسري القلوب

وقال العالم الأزهري أحمد عبدالرحمن في الفقرة التي تذاع بشكل يومي طوال شهر رمضان الكريم «البعض يعرف أن اسم الله الجبار معناه أن الله جبار على الظالمين والمتكبرين، لكنهم لا يعرفون أن الله اسمه الجبار من الجبر، جبر القلوب والطيبين ومنكسري القلوب».

الله لم يترك سيدنا نوح يرى ابنه وهو يغرق

وأضاف العالم الأزهري، «في القرآن قصة لطيفة جدا، ناس كتير مش بتاخد بالها منها لأنها بين السطور، سيدنا نوح لما أمره الله بأن يدعو قومه، وآمن به قليلون حتى أهل بيته لم يؤمنوا به، عندما أمر الله السماء بأن تمطر كان منظر الناس في الغرق مفزع جدا، كان من بينهم ابن سيدنا نوح».

الله جبر قلب الرسول برحلة الإسراء والمعراج

وتابع العالم الأزهري «هل ترك الله سيدنا نوح يرى ابنه وهو يغرق؟! لا، لذلك جبر الله خاطر سيدنا نوح، وقال (وحال بينهما الموج فكان من المغرقين).. أي أن الله سبحانه وتعالى أمر الموج بأن يرتفع حتى لا يرى سيدنا نوح وهو يغرق، كما جبر الله قلب سيدنا النبي في أمور كثيرة مثل رحلة الإسراء والمعراج، لذلك كان النبي عندما يسجد يقول اللهم ارحمني واجبرني».