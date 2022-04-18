«حكم عقلك»: عالم أزهري يوضح حكم الدين في عمل التاتو والمايكروبليدنج

أجاب الشيخ أشرف الفيل، أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال حكم الدين في التاتو وما يعرف بأنه رسومات ترسم على اليد وتبقى لمدة شهر أو فترة طويلة وأحيانا تكون على أنحاء الجسد.

التاتو والوشم وحكم الدين

وأوضح الشيخ أشرف الفيل، في برنامج «حكم عقلك» المذاع على تليفزيون «الوطن» خلال شهر رمضان، أن هذا إن كان نوعًا من الوشم فهو منهي عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّه»، وإن كان هذا نوع من الرسم الذي يعطي مظهرًا او شكلاً جماليًا أو يخفي بعض التجاعيد عن المرأة ويزول بعد ذلك فلا حرج فيه، وإن كان الوشم يعزل بين الجلد وبين وصول الماء إليه فهو لا يجوز قولاً واحدًا.

حكم الدين في المايكروبليدنج

أكد «الفيل» أن الوشم الذي يتم من خلال غرس الإبر وخروج الدم من الجلد لا يجوز، لافتًا إلى أن المايكروبليدنج، أي تزيين الحاجبين، فهو من الأشياء التي حرمها الله لأنه تغيير في خلق الله.