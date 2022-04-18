جنايات الإسماعيلية تؤيد إعدام قاتل طفل أزهري في التل الكبير

أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية حكمها الأخير ظهر اليوم الإثنين علي المدان بقتل طفل أزهري في مدينة التل الكبير ومحاولة إخفاء جثته.

وكانت المحكمة أحالت قبل شهرين أوراق القضية إلي مفتي الجمهورية، بعد اعتراف المتهم بالواقعة وتمثيله للجريمة بالكامل في موقعها بمنطقة البعالوة في التل الكبير.

تفاصيل الواقعة

وتعود الجريمة إلي قبل 8 أشهر بتلقي أسرة الطفل اتصال هاتفي من أحد الأشخاص يؤكد اختطافه للطفل ومطالبته بفدية مالية 150 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه.

وتوجه والد الطفل إلي مركز شرطة التل الكبير وأبلغ ضباط البحث الجنائي خاصة لعدم قدرته علي دفع أي جزء من المبلغ كونه عامل باليومية.

فريق بحث لكشف لغز الواقعة

وشكلت المباحث الجنائية فريق بحث برئاسة المقدم محمد فؤاد رئيس مباحث التل الكبير لمحاولة الوصول إلي لغز الواقعة وتوصلت التحريات إلي وجود شكوك حول المتهم لارتباطه بعلاقة صداقة مع المجني عليه.

وبتكثيف التحريات توصل ضباط المباجث الجنائية إلي ان المجني عليه «يوسف.م» 14 عام طالب في المرحلة الإعدادية الأزهرية ويعمل سائق توك توك لمساعدة والده ارتبط بعلاقة صداقة مع المتهم واعتاد علي توصيله بشكل مستمر.

وتوصلت التحريات إلي أن المجني عليه اكتشف علاقة غير شرعية بين المتهم «محمود.أ» في الثلاثينيات من العمر مع سيدة بمركز ومدينة القصاصين وهدد المتهم بفضح أمره.

وبمواجهة المتهم بما توصلت إليه التحريات اعترف بخطف وقتل صبى وإلقاء جثته في إحدى الأراضى الزراعية بمنطقة أم مشاق التابعة لمركز ومدينة التل الكبير.