الرعاية الصحية: تجهيز قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الحياة بورفؤاد بـ3 ملايين جنيه

أبرزت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تجهيزات قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الحياة بورفؤاد التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، والحاصلة على درجة الاعتماد القومية المعترف بها دوليًا من منظمة الاسكوا العالمية، إذ إنّ القسم مجهز بأحداث التجهيزات والأجهزة الطبية، بما يتماشى مع المعايير والمحددات العالمية، حيث تصل القيمة التجهيزية للقسم إلى 3 ملايين جنيه، وذلك لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، سواء قاطني مدينة بورفؤاد أو خارجها.

10 آلاف جلسات تأهيلية وعلاجية لمنتفعي التأمين الشامل

وأوضحت الهيئة في بيان عنها، أنّه خلال 5 أشهر جرى تقديم أكثر من 10000 جلسة علاج طبيعي تأهيلية وعلاجية لترددات العيادة الخارجية، فضلًا عن 1200 جلسة علاج طبيعي لحالات عزل كورونا، وسلبي كورونا بأقسام الداخلي والحضانات، من خلال فريق طبي متخصص من أطباء العلاج الطبيعي بالمستشفى، جرى تأهيلهم وتدريبهم وفق أحدث الممارسات العالمية في هذا التخصص.

الخدمات الطبية

وشملت الخدمات الطبية التي يتم تقديمها، «تأهيل ما بعد جراحات الركبة، إصابات الملاعب، تأهيل ما بعد عمليات خلع وتيبس الكتف، علاج اضطراب الاتزان، التبول اللإرادى، ضعف عضلة الحوض، الشلل النصفي، العصب السابع، تأهيل الحالات التي أصيبت بقطع في الرباط الصليبى الأمامي، علاج آلام الرقبة، أسفل الظهر، عرق النسا، خشونة الركبة، تحسين الدورة الدموية، تهيئة المكان، والتمرينات العلاجية»، من خلال أحدث الأجهزة الطبية والعلاجية المتطورة، والتي تساهم في «علاج الشلل النصفي، الشلل الرباعي، شلل الطرفين السفليين، آلام والشد العضلي الرقبي، ألم الأعصاب، الالتصاقات بعد العمليات الجراحية والحروق، ألم الاعضاء المبتورة، التهابات الأربطة، الشلل الوجهي، وتأهيل ما بعد عمليات زرع العضلات، الشوكة العظمية، وغيرها من الحزم الخدمية التي يتم تقديمها لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد».

ولفت البيان إلى أبرز الأجهزة الطبية التي يتم تقديم الخدمات الطبية من خلالها، وهي أجهزة CPM knee، جهاز الموجات التصادمية، جهاز cpm shoulder and elbow ،Bio feed back، الأشعة تحت الحمراء infrared، جهاز التينس، جهاز الموجات فوق الصوتية ultra sound، جهاز التنبيه العضلي.

الطاقة الاستيعابية لمستشفى بورفؤاد

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى الحياة بور فؤاد، 68 سريرا بين أسرة داخلية وعناية مركزة سواء للكبار أو للأطفال، وكذلك الطوارئ والعمليات والإفاقة والإنعاش الرئوي، علاوة على أسِرة الحضانات لخدمة حديثي الولادة والمبتسرين، كما يضم المستشفى 12 عيادة خارجية في تخصصات «الجراحة، العلاج الطبيعي، الأنف والأمن والحنجرة، التخاطب والسمعيات، النفسية والعصبية، الباطنة، النساء والتوليد، الأطفال، الأسنان، والعظام».