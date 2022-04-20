القصة الكاملة لـ فيديو فتاة البلكونة.. ضرب ومحاولة هروب والقبض على الأب والأم

ما تزال تبعات فيديو فتاة البلكونة مستمرة، إذ تباشر النيابة العامة تحقيقاتها مع والد ووالدة الفتاة، بعد القبض عليهما، في أعقاب انتشار مقطع الفيديو الذي لا تتعدى مدته 55 ثانية، يظهر خلاله الأب يعتدي على ابنته، وهي معلقة في البلكونة، ما بدا لرواد منصات التواصل الاجتماعي، أنه كان يحاول إلقائها من البلكونة.

لكن أجهزة الأمن في الجيزة، بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كشفت تفاصيل الواقعة، وبينت أن الأب ضرب ابنته، بسبب تقصيرها في إعداد طعام الإفطار له ولوالدتها، وقت وجودهما في مكان عملهما لبيع المخلل.

أزمة فيديو فتاة البلكونة

أفادت تحريات المباحث، التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي، بأن فيديو فتاة البلكونة تم رصده من قبل أجهزة الأمن، وتم تحديد مكان حدوثه في كوم بكار بمنطقة فيصل، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وألقت القبض على الأب، وبعد سؤال الفتاة، قالت إن والدها ضربها بسبب تقصيرها في عمل المنزل، وأنها حاولت القفز من البلكونة، لكن والدها كان يحاول إنقاذها بصحبة جيرانها.

والد فتاة البلكونة ينفي محاولة إلقائها

بدأت التحقيقات في فيديو فتاة البلكونة سريعا، وقال والدها في محضر الشرطة، إنه لم يحاول إلقاء ابنته، كما ظهر في مقطع الفيديو المتداول بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه كان يمسك ابنته، وقت أن شاهدها تحاول الهروب من البلكونة في الطابق الأول، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة.

وأيدت والدة الطفلة، رواية زوجها، مؤكدة أنه لم يشرع في إلقائها من البلكونة، وأنه كان يحاول إنقاذها مع الجيران، مشيرة إلى أنه عنفها فقط على تقصيرها في إعداد الطعام.

رواية شهود العيان

نفى شهود العيان لـ«الوطن»، شروع الأب، في إلقاء ابنته من البلكونة، موضحين أنه كان يصرخ فيها لمعاناته من إعاقة، وعدم قدرته على حملها، متابعين بأنه عندما أسرع الجيران لمساعدة والد الفتاة، تركها لهم، وتمكنوا من معاونته في إنقاذها، قبل سقوط على الأرض.