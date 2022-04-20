دار الإفتاء توضح حكم الاحتلام في نهار رمضان.. وهل يؤثر على صحة الصيام

حكم الاحتلام في نهار رمضان، من بين الأحكام التي يسأل عنها الصائمون، وتلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا بشأن هذا الموضوع من سائل، قال فيه: «احتلمت في نهار رمضان، فهل عليَّ القضاء؟»، وأجاب على السؤال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، ونشرت الفتوى عبر موقع الدار الرسمي ويستعرضها التقرير التالي.

حكم الاحتلام في نهار رمضان

وبخصوص موضوع حكم الاحتلام في نهار رمضان، قال الدكتور علي جمعة، عبر موقع دار الإفتاء، إنّه الله تعالى فرض الصيام على عباده كما جاء في القرآن الكريم قول الله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185]، والصيام عبادة من العبادات التي اختص الله تعالى نفسَه بمعرفة ثواب الصائم دون غيره، والإنسان يعتريه النسيان والخطأ والنوم، والله سبحانه وتعالى لا تأخذه سِنة ولا نوم.

دار الإفتاء المصرية

وقال المفتي السابق عبر موقع دار الإفتاء المصرية، إنّه ومن رحمة الله تعالى بخلقه أن رفع عنهم إثم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وبيَّن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّ القلم يُرفع عن النائم في حديثه الشريف: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» رواه أبو داود.

واختتم علي جمعة فتواه، قائلا: من هذا نبيِّن أن النائم مرفوعٌ عنه القلم؛ فلا يؤاخذ بما يحصل له أثناء نومه، والصائم الذي احتلم أثناء صومه في نهار رمضان لا إثم عليه ولا قضاء عليه وصومه صحيح، والله سبحانه وتعالى أعلم.