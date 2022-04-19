دار الإفتاء توضح حكم حفظ القرآن الكريم.. فرض في هذه الحالة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا يقول «ما حكم حفظ القرآن الكريم؟ وما القدر الذي يجب على المسلم أن يحفظه؟»، وقد أعادت الدار نشر الفتوى عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، حيث أجاب عليه الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

ما حكم حفظ القرآن الكريم؟

وقال الدكتور علي جمعة بخصوص حكم حفظ القرآن الكريم، إن تعلُّم القرآن الكريم وتعليمه من الأمور المطلوبة طلبًا مؤكَّدًا في الشريعة الإسلامية؛ على مستوى الأمة، وعلى مستوى الفرد.

فأمَّا على مستوى الأمة والجماعة، فقد أجمع العلماء على أنه يجب على المسلمين حفظ القرآن الكريم حفظًا ونقلًا وتعلُّمًا وتعليمًا، وأن حفظَ القرآنِ كلِّه وضبطَه فرضُ كفاية على جماعة المسلمين؛ إن قام به بعضهم سقط الإثم عن باقيهم، وإن تركوه جميعًا أثموا جميعًا.

وقال الإمام ابن حزم في (مراتب الإجماع، ص: 156، ط. دار الكتب العلمية): «وَاتَّفَقُوا على اسْتِحْسَان حفظ جَمِيعه، وَأَن ضبط جَمِيعه على جَمِيع الْأمة وَاجِب على الْكِفَايَة لَا مُتَعَيّنًا» اهـ.

وأما على مستوى الفرد، فقد أجمعوا على أنه يجب على المُكلف أن يحفظ من القرآن ما يقيم به صلاته وفرضه.

واستشهد المفتي السابق بقول منسوب للإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: «الذي يجب على الإنسان من تعليم القرآن والعلم: ما لا بد له منه في صلاته وإقامة عينه» اهـ نقلا عن ابن مفلح في (الآداب الشرعية، 2/ 33).

وقال ابن حزم في (مراتب الإجماع، ص: 156): «وَاتَّفَقُوا على أَن حفظ شَيْء من الْقُرْآن وَاجِب، وَلم يتفقوا على مَاهِيَّة ذَلِك الشَّيْء وَلَا كميته بِمَا يُمكن ضبط إجماع فِيهِ، إلا أَنهم اتَّفقُوا على أَنّ مَن حفظ أمَّ الْقُرْآن ببِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم كلهَا وَسورَة أُخْرَى مَعهَا فقد أدّى فرض الْحِفْظ وَأَنه لَا يلْزمه حفظ أَكثر من ذَلِك» اهـ.

حفظ القرآن واجب كفائي

وتابع المفتي السابق قائلا: «حفظ القرآن واجبٌ كفائيٌّ على أهل كل بلدة ليظل القرآن الكريم محفوظًا بينهم، وهو واجب عيني على كل فرد فيما يتأدى به فرض الصلاة، وحافظ القرآن لا تمسه النار؛ فروى الإمام أحمد في "مسنده" والدارمي في "سننه" عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ جُعِلَ فِي إِهَابٍ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ مَا احْتَرَقَ»، قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: «فِي إِهَابٍ» يعني: في قلب رجل، هذا يُرْجَى لمَن القرآنُ في قلبه أن لا تمسه النار" اهـ نقلا عن (الآداب الشرعية، للعلامة ابن مفلح،2/ 33، ط. عالم الكتب)، والله سبحانه وتعالى أعلم».