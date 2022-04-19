«الإفتاء» تنشر 11 سنة كان يفعلها الرسول.. «لا تهجر نبيك» (صور)

نشرت دار الإفتاء المصرية، مجموعة من السنن الصحية التي كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في شكل صور مدون عليها هذه السنن.

سنن كان يفعلها النبي

وبينت الصور التي نشرتها دار الإفتاء السنن التي أوصى النبي بها، وجاءت كالتالي:

ـ تجنب أن تؤذي أحد الناس برائحة الفم الكريهة، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أكل البصل أو الثوم أوالكراث فلا يقرب مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم».

ـ تجنب التثاؤب بصوت عالي، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان».

ـ كان رسول الله قبل أن ينام ينفخ في يده وقراء المعوذات ويمسح بها جسده ثم يدعو الله.

من سنن النبي

ـ وضع شيء على الفم عند العطس، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته».

ـ كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن عند النوم.

ـ وضع اليد على الفم عند التثاؤب، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه».

ـ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الليل حتى تتورم قدماه.

ـ كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على شقه الأيمن وينهى عن النوم على البطن.

ـ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر كل ليلة.

ـ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ قبل النوم.

ـ كان الرسول يقول قبل النوم: «اللهم باسمك نموت ونحيا».