2 مليار و222 مليون جنيه تبرعات للعمل الأهلي في 2021

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق فى جلسته العامة السبت المقبل، طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سها سعيد بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات المجتمع الأهلي، وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة.

أهتمام الدولة بالعمل الأهلي

أكدت النائبة سها سعيد فى طلب المناقشة العامة، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحظي باهتمام كبير من قبل الدولة، وقد برز ذلك فى عدد المزايا والتسهيلات الممنوحة لها ،لاسيما مع صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظبم العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.

وأشارت النائبة سها سعيد فى طلب المناقشة إلى تنامي حجم التمويلات الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية ،منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون فى 2021، وقد بلغ حجم المنح والتبرعات الواردة من الجهات المانحة مبلغ 2 مليار و222 مليون جنيه.

وبلغ حجم التبرعات من خلال تراخيص جمع المال على مستوي الجمهورية 4 مليارات و997 مليون جنيه .

الإعلان عن أوجه صرف التبرعات المقدمة للعمل الأهلي

وشددت النائبة سها سعيد فى طلب المناقشة المقرر مناقسته السبت المقبل إلى ضرورة استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات المجتمع الأهلي، وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة.وذلك لضرورة الحرص على الشفافية والإعلان عن أوجه صرف تلك التبرعات وأليات الرقابة عليها والنتائج المحققة من صرفها وأيجاد قاعدة بيانات معلنة عن التبرعات المحصلة وأوجه صرفها وتقسيماتها الجغرافية مما يسهل الانتقال من العمل الخيري التكافلي إلى العمل الخيري التنموي.