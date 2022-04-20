مجلس الدولة يلزم وكالة الفضاء المصرية بدفع 95 ألف جنيه قيمة تلفيات سيارة 

شهدت محكمة مجلس الدولة نزاعاً بين وكالة الفضاء المصرية والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، بخصوص تحديد الجهة الملزمة بسداد مبلغ إجمالي مقداره 95 ألف و432 جنيه قيمة فواتير الصيانة للسيارة ماركة فوتون رقم «184 ط ب ر».

الجمعية تلزم الوكالة بسداد قيمة الإصلاح

وقضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإلزام وكالة الفضاء المصرية بسداد مبلغ مقداره 95 ألف و432 جنيه، إجمالي قيمة فاتورتي أعمال الصيانة الخاصة بالسيارة.

وقالت الجمعية في حيثيات فتواها، إنه ولما كان الثابت من الأوراق أن الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء كانت قد أرسلت إحدى السيارات التابعة لبرنامج الفضاء المصري، ورقمها «184 ط ب ر» وماركتها «ميكروباص فوتون»، إلى الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل «غبور مصر»، وذلك لإجراء أعمال الصيانة، وبتمام تلك الأعمال أصدرت الشركة المذكورة فاتورتين: الأولى في 30/6/2021 بمبلغ مقداره 76499,98 جنيهًا، والثانية في 12/9/2021 بمبلغ مقداره 18932,55 جنيهًا، وكلتا الفاتورتين بمبلغ إجمالي مقداره 95432,53 جنيهًا.

نقل تبعية البرنامج لوكالة الفضاء

وتابعت الجمعية أنه تم نقل تبعية برنامج الفضاء المصري من الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء إلى وكالة الفضاء المصرية، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء سالف البيان رقم 1149 لسنة 2020 الصادر في 9/6/2020، فإن الوكالة تغدو ملزمة والحال كذلك بسداد إجمالي قيمة الفاتورتين المذكورتين بحسبانها حلّت محل الهيئة في أداء ما عليها من التزامات بشأن البرنامج المذكور بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، وأضحت من ثم خلفًا خاصًّا للهيئة بشأن التزاماتها الناشئة عن كافة ما يتعلق بذلك البرنامج، ومنها سداد تكاليف قيمة أعمال الصيانة الخاصة بالسيارة سالفة الذكر المنقولة تبعيتها إلى الوكالة.

واستكملت أن أعمال الصيانة من مستلزمات تلك السيارة، وكانت الوكالة على علم بهذا الالتزام حال تسلمها للسيارات التابعة لبرنامج الفضاء المصري بموجب المحضر المؤرخ 9/8/2021.