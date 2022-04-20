عناوين فروع جهاز حماية المستهلك في 20 محافظة.. لتلقي شكاوى المواطنين

ناشد جهاز حماية المستهلك، المواطنين فى جميع المحافظات، بضروة إبلاغ الجهاز عن أي عمليات غش تجاري يتعرضون لها في الأسواق المحلية المصرية.

تأتي مطالبة المواطنين بالإبلاغ عن حالات الغش التجاري، خاصة بعد الشكاوى الكثيرة التي تصل للجهاز حماية المستهلك بشكل يومي من خلال قنواته المختلفة.

وفي إطار المزيد من التواصل مع المواطنين، وتحقيق الاستجابة السريعة لشكواهم، والعمل على ضبط الأسعار في الأسواق المحلية بجميع محافظات الجمهورية، نشرت الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك، عناوين جميع الفروع في 20 محافظة مختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك لزيادة تشجيع المواطنين على سرعة التواصل مع الجهاز في حالات الغش التجاري، وارتفاع أسعار أي سلعة بشكل غير مبرر.

عناوين أفرع جهاز حماية المستهلك

-المقر الرئيسي، يقع في 96 شارع أحمد عرابي، المهندسين بمحافظة القاهرة.

- يقع مقر فرع القرية الذكية، في 155 بالقرية الذكية، محافظة القاهرة.

فرع محافظة القليوبية

- الغرفة التجارية، ميدان سعد زغلول في بنها.

فرع محافظة الشرقية

- داخل مبنى مصر للطيران القديم بجوار الغرفة التجارية، خلف مديرية الأمن.

فرع محافظة المنوفية

- يقع في شارع طلعت حرب ملحق ديوان عام المحافظة بشبين الكوم، بحوار المرور.

فرع محافظة الدقهلية

- يقع في شارع الجمهورية، بميدان الهابي لاند الغرفة التجارية، المنصورة .

فرع محافظة كفر الشيخ

- يقع في مبنى الدراسات الوطنية، بجوار جريدة كفر الشيخ.

فرع محافظة البحيرة

- شارع السلام الشاذلي، الدور الثاني برج المعتز بالله، أمام مدرسة الصفوة، بدمنهور.

فرع محافظة الإسكندرية

- مبرة الشيخ الشعراوي بمجمع المساجد، بجوار مسجد سيدي ياقوت، بحي الجمرك.

فرع محافظة الإسماعلية

- مديرية التموين والتجارة الداخلية، خلف مبنى المحافظة الجديد.

فرع محافظة السويس

- مجمع المصالح الحكومية، حي الغريب رقم 5 أمام التأمينات الاجتماعية.

فرع محافظة بورسعيد

- مبنى ديوان عام محافظة بورسعيد، شارع 23 يوليو.

فرع محافظة جنوب سيناء

- المبنى الإداري للمخبز الإستراتيجي، الكائن بجوار مسجد المصطفى.

فرع محافظة الفيوم

- منطقة كيمان فارس، بمبنى الجمعية الشرعية، أمام مديرية التنظيم والإدارة.

فرع محافظة بني سويف

- شارع 17 بجوار مسجد بنى سويف الجديدة .

فرع محافظة المنيا

- مساكن السد العالي، بشارع نفرتيتي متفرع من شارع طه، الوحدة رقم 2، بالعقار رقم 1.

فرع محافظة أسيوط

- مبنى رئاسة مدينة ومركز أسيوط، الدور الأرضي.

فرع محافظة سوهاج

- الدور الأرضي، بمبنى المصالح الحكومية، بجوار هيئة الإسعاف.

فرع محافظة قنا

- شارع الأقصر بجوار هيئة البريد.

فرع محافظة أسوان

- الدور الأرضي، بمبنى الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، بشارع كورنيش النيل.