«حماية المستهلك» يحدد طريقة جديدة لتسجيل شكاوى المواطنين

قرر جهاز جماية المستهلك، استحداث طريقة جديدة لاستقبال شكاوى المواطنين على «واتساب» بعد كثرة الشكاوى التي تلقاها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وجعلت الصفحة غير قادرة على استيعاب كل هذه الشكاوى، وبناء على هذا وضع جهاز حماية المستهلك للمواطنين، الطريقة الصحيحة، لتقديم الشكاوى من خلال رابط إليكتروني جديد.

الطريقة الصحيحة لتسجيل شكوى عبر خدمة الواتساب

- التسجيل من خلال رقم الهاتف 01577779999.

- قم في البداية بإرسال الاسم من خلال الواتساب.

- سيصل للمستهلك رد آلي سريع من الجهاز يحتوي على رابط إليكتروني.

- قم بالدخول مباشرة على هذا الرابط.

- قم بكتابة كل البيانات المطلوبة في استمارة الشكاوى الموجودة على الرابط.

- تأكد من إرفاق كل المستندات الخاصة بالشكوى من خلال رفعها على الرابط الإليكتروني.

- سيقوم أحد المحققين فى جهاز حماية المستهلك، بالادارة المختصة، بالتواصل معك خلال 5 أيام من تاريخ إرسال الشكوى.

يذكر أن جهاز حماية المستهلك، قد ناشد المواطنين من خلال صفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإبلاغ عن ارتفاع الأسعار، وذلك من أجل مواجهة جشع التجار، وضبط الأسعار في الأسواق المحلية المصرية، خاصة بعد قيام وزارة التموين، بضخ كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية في جميع منافذ البيع التابعة لها، وبأسعار مخفضة بشكل كبير عن الأسعار التي يبيع بها التجار في الأسواق.

طرق للإبلاغ عن غلاء الأسعار

- الإبلاغ من خلال اتصال هاتفي على الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي.

- إرسال الشكاوى عبر خدمة الواتساب، على الرقم 01577779999.

- الإبلاغ من خلال الفاكس على الرقم 0233055753.

- الإبلاغ من خلال الموقع الإلكتروني www.cpa.gov.eg.