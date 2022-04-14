تفاصيل قرار جهاز حماية المستهلك بتحديد سعر بيع السيارات

تشهد محركات البحث العالمية، خلال هذه الساعات، عمليات بحث عدة، حول جهاز حماية المستهلك وتحديد سعر بيع السيارات، حيث يبحث عدد كبير من المواطنون الراغبين في شراء السيارات، وموردي السيارات، عن جهاز حماية المستهلك وسعر بيع السيارات، وذلك تزامنا مع إعلان الجريدة الرسمية، قرار رئيس جهاز حماية المستهلك، الذي يلزم بتحديد سعر بيع السيارات النهائي.

لذا تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل قرار حماية المستهلك وتحديد سعر بيع السيارات، وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية.

تفاصيل قرار جهاز حماية المستهلك

أولا: نص قرار جهاز حماية المستهلك، خلال المادة الأولى منه، على إلزام جميع موردي السيارات، بتحديد سعر بيع السيارات النهائي المستهلك، وذلك عن طريق تدوين سعر بيع السيارات في فاتورة البيع، ومن ثم إخطار الجهاز بكل ما هو جديد.

ثانيا: ألزم جهاز حماية المستهلك، جميع الموزعين والتجار ومنافذ بيع السيارات، بالإعلان عن سعر بيع السيارات المحدد من قبل الوكلاء والموردين.

لا يجوز بيع السيارات بسعر أغلى من المحدد

ونص جهاز حماية المستهلك، على أنه لا يجوز بيع السيارات بسعر أعلى من السعر الذي تم تحديده، ولكن يجوز أن يتم البيع بسعر أقل من السعر المحدد.

ثالثًا: ألزم جهاز حماية المستهلك، الوكلاء والموردين بتحمل مسؤولية تقدير سعر بيع السيارات النهائي.

رابعًا: منح جهاز حماية المستهلك، الوكلاء والموردين الموجه لهم القرار، بمهلة 20 يوم لتنفيذ القرار.

يجوز بيع السيارات بسعر أقل من المحدد

خامسًا: أوضح جهاز حماية المستهلك، أنه في حال عدم الالتزام بالقرار، سيتم معاقبة المخالف بغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه، وذلك وفقًا لأحكام العقوبات بقانون حماية المستهلك رقم 181 لعام 2018.

سادسا: ألزم جهاز حماية المستهلك بنشر القرار بالوقائع المصرية للعمل به.