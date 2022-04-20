مدبولي: نتحمل تكلفة هائلة لارتفاع أسعار البترول.. والمواطن يتحمل «الأقل»

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة تتحرك على مختلف المحاور لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، وتعمل على توفير مختلف السلع في الأسواق بأسعار مناسبة.

مدبولي: الحكومة تمتص الجزء الأكبر من ارتفاع الأسعار

وأوضح رئيس الوزراء في بيان له اليوم، أن الحكومة حرصت عند التحريك الذي طرأ على أسعار المواد البترولية، على مراعاة امتصاص الدولة للجزء الأكبر من ارتفاعات الأسعار العالمية، وتحميل المواطن الجانب الأقل، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين، رغم التكلفة الهائلة التي تتحملها الدولة.

تواصل مستمر من الوزراء والمسؤولين مع البرلمان

وأكد رئيس الوزراء، في اجتماع الحكومة اليوم برئاسته اليوم، على أهمية أنّ يكون هناك تواصل مستمر من الوزراء والمسؤولين مع البرلمان، وكذا وسائل الإعلام المختلفة، لشرح التحديات التي تواجهها مصر حاليا، عقب أزمتين عالميتين يعاني منهما العالم، ولسنا سببا فيهما، سواء جائحة كورونا، أو الأزمة الروسية الأوكرانية.

ولفت رئيس الوزراء أن الأزمتين فرضتا ظروفا شديدة الاستثنائية، وارتفاعات غير مسبوقة في مختلف أسعار السلع الأساسية، وكذا اضطراب وضبابية المشهد بوجه عام، مؤكدا أنّ الدولة تبذل جهودا مضنية لتخفيف حدة هذه الأزمات المتتالية على المواطن المصري.